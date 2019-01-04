ساعات قليلة تفصل جماهير الأهلي عن مباراة فريقهم الأولى تحت قيادة المدير الفني الجديد. مارتين لاسارتي يقود الأحمر أمام بيراميدز اليوم.

واستقر لاسارتي على التشكيل الأقرب لمواجهة بيراميدز، مع ترك الباب لتغييرات طفيفة حتى موعد الإعلان عن التشكيل الرسمي.

ويكشف لكم FilGoal.com كيف يفكر لاسارتي في تشكيل الأهلي أمام بيراميدز.

حراسة المرمى

مارتين لاسارتي شاهد شريف إكرامي خلال المباريات السابقة يحرس عرين الأهلي، لكنه لم ير محمد الشناوي بسبب الإصابة.

يفكر لاسارتي في احتمالية الدفع بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، لكنه لم يحسم هذا الأمر بعد.

الدفاع

يعود علي معلول للتشكيل الأساسي أخيرا بعدما شارك أمام الداخلية في المباراة السابقة بديلا.

وفي قلبي الدفاع، يلعب الثنائي محمد هاني وأيمن أشرف.

أما كريم وليد "نيدفيد" فسيعود لمركز الظهير الأيمن على حساب أحمد فتحي الذي بدأ المباراة السابقة، لكن الإصابة عاودته من جديد وابتعد عن الفريق.

الوسط

يبدأ عمرو السولية بجانب هشام محمد كثنائي محور ارتكاز دفاعي.

وأمامهم، يبدأ ناصر ماهر وأحمد الشيخ مؤكد، مع احتمالية لبدء رمضان صبحي أيضا العائد للفريق على سبيل الإعارة.

الهجوم

وأخيرا، حسم وليد أزارو موقعه الأساسي في التشكيل كمهاجم صريح للفريق.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حارس: محمد الشناوي "شريف إكرامي".

الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – محمد هاني - كريم وليد "نيدفيد".

الوسط: هشام محمد – عمرو السولية.

أمامهم: رمضان صبحي – ناصر ماهر – أحمد الشيخ.

الهجوم: وليد أزارو.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز مساء اليوم الجمعة في الساعة السادسة مساء، بمباراة مؤجلة من الجولة الثامنة للدوري المصري.

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