باع الأهلي عبد الله السعيد إلى نادي أهلي جدة، وضمن عدم لعبه لأي فريق مصري ببند في العقد، فهل يحصل على المبلغ المالي المذكور في التعاقد؟

علم FilGoal.com أن عقد انتقال عبد الله السعيد من الأهلي إلى أهلي جدة، كان يتضمن بند يحصل بموجبه الأهلي على مبلغ 2 مليون دولار حال انتقال اللاعب إلى فريق مصري خلال ثلاث سنوات.

في الحالة السابقة يحصل الأهلي على مبلغ 2 مليون دولار في حالة بيع أهلي جدة لعبد الله السعيد إلى فريق مصري.

ما الذي حدث؟

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن أن صفقة انتقال عبد الله السعيد إلى نادي بيراميدز مسجلة بـ"انتقال حر".

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لـ FilGoal.com: "عبد الله السعيد فسخ عقده مع نادي أهلي جدة، وانتقل إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر".

وأوضح "الصفقة مسجلة على النظام الالكتروني لاتحاد الكرة بأنها صفقة انتقال بعد فسخ عقده مع أهلي جدة".

بناء على ما سبق، فإن نادي أهلي جدة لم يعد طرفا في الصفقة.

يستطيع الأهلي حاليا اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم ولنادي أهلي جدة، من أجل الاستفسار عن موقف النادي من عملية الانتقال، وهل يحق لهم الحصول على المبلغ المذكور في العقد السابق، أو أن تحل القضية بشكل ودي مع النادي السعودي.

كان نادي بيراميدز قد أعلن صباح اليوم الجمعة، التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق، قادما من أهلي جدة.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أيضا عن كيفية قيد السعيد في قائمة بيراميدز اليوم الجمعة. (طالع التفاصيل)

وقضى عبد الله السعيد النصف الأول من الموسم الجاري مع نادي أهلي جدة السعودي، قبل أن ينتقل لصفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الجارية.

صاحب الـ33 عاما لعب 14 مباراة هذا الموسم مع أهلي جدة. سجل فيهم هدفين وصنع مثلهما.

وكان السعيد لاعبا في صفوف النادي الأهلي منذ 2011 وحتى منتصف الموسم الماضي، قبل أن ينتقل معارا إلى فريق كوبس الفنلندي، ثم ينتقل إلى أهلي جدة بشكل كامل.

ويلتقي بيراميدز مع الأهلي مساء اليوم الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة لبطولة الدوري.

وبذلك حسب الحساب الرسمي لنادي بيراميدز، فإن للسعيد الحق المشاركة في مباراة الأهلي اليوم حال رغب الجهاز الفني في ذلك.

يذكر أن السعيد هو خامس صفقات بيرامديز الشتوية بعد جون سيفوينتي المهاجم الإكوادوري، وعمرو مرعي من النجم الساحلي، وحامد حمدان من نادي غزة الفلسطيني، وإيريك تراوري من مصر للمقاصة.

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