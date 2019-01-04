أعلن بيراميدز ضمه لعبد الله السعيد قادما من أهلي جدة وبعدها بدقائق أكد قيده ليحق له المشاركة في المباريات مباشرة فكيف حدث ذلك في يوم إجازة رسمية؟ مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة يوضح لـFilGoal.com.

وتحدث عبد الغني لـFilGoal.com قائلا: "عبد الله السعيد تم قيده عن طريق النظام الإلكتروني بموافقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأضاف "الفيفا ينظر للأوراق وإن كانت سليمة يتم قيد اللاعب على النظام الخاص بالانتقالات ومباشرة يتم إصدار بطاقة القيد الخاصة باللاعب".

وتابع "بمجرد ظهور اسم السعيد في النظام الخاص لدى اتحاد الكرة يتم إصدار بطاقة قيد له".

وبسؤاله عن هل يمكن قيد اللاعبين في يوم إجازة رسمية أوضح "كما قلت الأمر إلكتروني طالما تم إدراج اسم اللاعب على النظام فيتم إصدار بطاقته سواء كان يوم جمعة أو رأس السنة أو أي عطلة رسمية".

وشدد "اليوم هناك مباراة في الدوري ولجنة المسابقات تعمل ولجنة شؤون اللاعبين تعمل أيضا وتم إصدار بطاقة قيد عمرو مرعي لبيراميدز أيضا".

ويلتقي بيراميدز بمنافسه الأهلي في ملعب الدفاع الجوي في المباراة المؤجلة بينهما من ثامن جولات الدوري.

ويحتل الأهلي المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة إثر خوضه لـ12 مباراة.

أما بيراميدز فيحتل المركز الثاني برصيد 30 نقطة بعدما خاض 15 مباراة.

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