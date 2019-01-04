"أنا كاتحاد كرة لا أطلب بطاقة أي لاعب بل الأندية ويتم إدراج أسمائهم على النظام الإلكتروني الخاص بالانتقالات TMS" هكذا بدأ وليد العطار مدير لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة حديثه لـFilGoal.com.

وأعلن بيراميدز قيد الوافد الجديد على صفوف فريقه عبد الله السعيد في قائمته اليوم الجمعة وأوضح مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة شؤون اللاعبين كيفية حدوث ذلك. (طالع التفاصيل)

وتحدث وليد العطار لـFilGoal.com قائلا: "كل نادي له حساب خاص على نظام الانتقالات ويقوم بإدراج أسماء اللاعبين الجدد فيه".

وواصل "ما حدث في قيد عبد الله السعيد أن بيراميدز أرسل للفيفا طلبا بالحصول على بطاقة اللاعب الدولية بحكم عقد انتقال رسمي".

وتابع العطار "هنا تأتي مرحلة ثانية لنا وهي الدخول لنظام الانتقالات والتأكد من وصول البطاقة من أهلي جدة وإدراج اسم اللاعب وهذا ما حدث وتم إصدار البطاقة الخاصة باللاعب".

وعن قيد السعيد في إجازة رسمية أوضح "لا يوجد أي راحة خلال شهر يناير الخاص بالانتقالات الشتوية ونعمل كل يوم حتى لو كان جمعة أو سبت".

وشدد "حتى لو في اليوم الأخير للانتقالات وافترضنا وجود إجازة رسمية في مصر ويريد أي ناد قيد لاعب جديد فسنقوم بذلك لم أقل إن هناك أي راحة خلال الشهر الجاري طالما نظام الانتقالات الخاص مفتوح".

أزمة قيد جيرالدو

وبسؤاله عن سبب عدم قيد الوافد الجديد على صفوف الأهلي جيرالدو قال العطار: "بطاقة جيرالدو متواجدة في اتحاد الكرة منذ ثلاثة أيام".

وشدد "انتظرت أمس أكثر من عدة ساعات لقيام الأهلي بقيده ولكن لم يحدث ذلك، الأمر خاص بالأهلي".

قبل أن يتم "لو رغب الأهلي في قيد جيرالدو قبل أي لقاء بساعة فسأقوم بذلك طالما أن نظام الانتقالات مفتوح".

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