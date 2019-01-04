خاص مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: ياسر إبراهيم لا يفضل عرض الزمالك.. وجلسة لإقناعه

الجمعة، 04 يناير 2019 - 15:03

كتب : هاني العوضي

ياسر إبراهيم

لا يحبز ياسر إبراهيم مدافع نادي سموحة العرض المقدم للانتقال للزمالك حتى الآن رغم إتمام الفريقين اتفاقهما.

علم FilGoal.com من مصدر مقرب من ياسر إبراهيم مدافع سموحة، أنه حتى الوقت الراهن لا يفضل الانتقال لنادي الزمالك بسبب هجوم رئيس النادي عليه قبل أيام في مؤتمر صحفي.

ويرى ياسر إبراهيم أن رئيس نادي الزمالك شن هجوما قويا عليه بدون سبب، بجانب أن نادي الزمالك سبق وتخلى عنه من قبل.

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وحسبما علم FilGoal.com أيضا، فإن اللاعب لا يخشى خطوة تهديد رئيس الزمالك بشطبه بسبب سبق توقيعه للزمالك، نظرا لأن العقود قديمة وليست للموسم الماضي.

كان FilGoal.com قد علم في وقت سابق أن الزمالك أتم اتفاقه مع سموحة من قبل على انتقال ياسر إبراهيم مدافع الفريق، على أن تكون هناك جلسة مع اللاعب لإقناعه بالصفقة. (طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن يعقد الزمالك جلسة خلال ساعات مع ياسر إبراهيم لإقناعه بالانضمام للفريق.

كان ياسر إبراهيم لاعبا في صفوف نادي الزمالك، قبل أن ينتقل لسموحة في موسم 2014/2015 على سبيل الإعارة، ثم ينتقل لهم بشكل كامل في الموسم التالي.

صاحب الـ25 عاما شارك هذا الموسم في 16 مباراة مع سموحة، صنع فيهم هدفا واحدا.

وسبق لمدافع الفريق السكندري اللعب لمنتخبات مصر بمختلف الأعمار السنية، ماعدا المنتخب الأول.

يذكر أن الزمالك كان قد أعار باسم مرسي مهاجم الفريق إلى سموحة قبل أيام حتى نهاية الموسم أيضا.

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