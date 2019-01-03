خاص خبر في الجول – الزمالك يتفق مع سموحة بشأن ياسر إبراهيم.. وجلسة مع اللاعب للحسم

الخميس، 03 يناير 2019 - 23:16

كتب : رامي جمال

ياسر إبراهيم

اقترب ياسر إبراهيم مدافع نادي سموحة بشدة من الانتقال إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، فإن الساعات الماضية شهدت تقارب كبير بشأن انتقال ياسر إبراهيم من سموحة إلى الفريق الأبيض.

من جهة أخرى، سيعقد الزمالك جلسة مع ياسر إبراهيم خلال 48 ساعة من أجل الاتفاق معه على التفاصيل المادية التي تخصه، وقد يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

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كان ياسر إبراهيم لاعبا في صفوف نادي الزمالك، قبل أن ينتقل لسموحة في موسم 2014/2015 على سبيل الإعارة، ثم ينتقل لهم بشكل كامل في الموسم التالي.

صاحب الـ25 عاما شارك هذا الموسم في 16 مباراة مع سموحة، صنع فيهم هدفا واحدا.

وسبق لمدافع الفريق السكندري اللعب لمنتخبات مصر بمختلف الأعمار السنية، ماعدا المنتخب الأول.

يذكر أن الزمالك كان قد أعار باسم مرسي مهاجم الفريق إلى سموحة قبل أيام حتى نهاية الموسم أيضا.

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