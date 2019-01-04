عبد الله السعيد في 298 يوما.. 5 محطات ومشاركة مونديالية

الجمعة، 04 يناير 2019 - 14:54

كتب : رامي جمال

عبد الله السعيد - الأهلي - الحزم

خلال 298 يوما فقط وقع عبد الله السعيد على خمسة عقود لكن من ارتدى قميصه فعليا خلال تلك الفترة هم ثلاثة أندية فقط والآن يبدأ فصلا جديدا في مسيرته.

في الـ13 من شهر مارس عام 2018 أعلن الأهلي تمديد تعاقد لاعبه عبد الله السعيد بعد أيام من توقيعه على عقد انضمامه للغريم التقليدي الزمالك.

ولكن بعد شهر واحد فقط وبالتحديد في التاسع من شهر أبريل أعار الأهلي عبد الله السعيد إلى كوبس الفنلندي حتى نهاية الموسم.

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جاء ذلك بعد قرار تجميده وإعارته للإعارة أو البيع بعد علم الأهلي توقيع لاعبه للزمالك.

وبعد مشاركة السعيد مع منتخب مصر في كأس العالم 2018 لم يعد إلى الأهلي المصري بل أتم انتقاله إلى أهلي آخر وهو أهلي جدة السعودي.

وبعد نصف موسم فقط في الدوري السعودي عاد السعيد إلى الدوري المصري ولكن تلك المرة من بوابة بيراميدز.

فماذا فعل السعيد خلال تلك الفترة؟

بعد أزمة توقيعه للزمالك وتمديد تعاقده مع الأهلي لم يشارك السعيد مع أي من الفريقين في أي مباراة ودية أو رسمية.

ومع كوبس الفنلندي شارك السعيد في سبع مباريات فقط لم يسجل خلالها أي هدف وصنع هدفين فقط.

ومع منتخب مصر شارك السعيد في ثماني مباريات بواقع خمس وديات وثلاث مواجهات في كأس العالم وصنع فيهم هدفين فقط.

أما مع أهلي جدة شارك السعيد في 15 مباراة سجل هدفين وصنع مثلهم.

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