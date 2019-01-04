اختر تشكيل الأهلي المثالي أمام بيراميدز في وجود الصفقات الجديدة

19 لاعبا يتواجدون في قائمة الأهلي أمام بيراميدز بعدما لم يسجل الفريق جيرالدو في قائمته المحلية.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز مساء اليوم الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة للدوري المصري.

كان مارتين لاسارتي مدرب الأهلي الجديد، قد أعلن قائمة المباراة مكونة من 19 لاعبا. (طالع القائمة من هنا)

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