قائمة الأهلي - ضم كل الصفقات الجديدة للقاء بيراميدز.. ظهور كوليبالي وغياب صالح ومؤمن

الخميس، 03 يناير 2019 - 17:57

كتب : حسام نور الدين

رمضان صبحي - الأهلي

ضم مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي كل الصفقات الجديدة للفريق الأحمر لقائمه فريقه المستدعاة للقاء بيراميدز.

ويستعد الأهلي للقاء بيراميدز مساء غد الجمعة في اللقاء المؤجل بينهما من ثامن جولات الدوري المصري.

وشهدت القائمة ضم كل من رمضان صبحي ومحمود وحيد ومحمد محمود وجيرالدو.

أخبار متعلقة

الأهلي ضد بيراميدز - بلال لـ في الجول: الجاهزية تحسم مشاركة الصفقات الجديدة.. ومراقبة كينو صعبة مران الأهلي – لاسارتي يعقد جلسة مع السولية وهشام محمد.. واهتمام خاص بالعرضيات لجنة الحكام: مباراة بيراميدز والأهلي مراقبة دوليا

كما شهدت القائمة استدعاء ساليف كوليبالي، فيما غاب صالح جمعة ومؤمن زكريا عن الظهور فيها.

هذا بالإضافة لاستبعاد كل من صبري رحيل وأحمد علاء وميدو جابر وأحمد حمودي من القائمة.

وجاءت قائمة الأهلي التي ضمت 20 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- شريف إكرامي.

في الدفاع: أيمن أشرف- محمد هاني- ساليف كوليبالي- علي معلول- محمود وحيد.

في الوسط: هشام محمد- إسلام محارب- وليد سليمان- رمضان صبحي- عمرو السولية- أحمد الشيخ- أكرم توفيق- ناصر ماهر- كريم وليد "نيدفيد"- محمد محمود- جيرالدو.

في الهجوم: مروان محسن- وليد أزارو.

ويحتل الأهلي المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة إثر خوضه لـ12 مباراة.

أما بيراميدز فيحتل المركز الثاني برصيد 30 نقطة بعدما خاض 15 مباراة.

اقرأ أيضا:

العين لـ في الجول: 10 ملايين يورو قيمة شرط الشحات الجزائي.. وهناك عرض من "منافس الأهلي"

لجنة الحكام: مباراة بيراميدز والأهلي مراقبة دوليا

خبر في الجول – وصول بطاقة رمضان صبحي.. واللاعب جاهز للمشاركة أمام بيراميدز

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: الأهلي قيد رباعي الفريق بعد انتهاء أزمة المديونية

أحمد ناجي: جنش أفضل حارس في الدوري

الأهلي بيراميدز في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

الأهلي ضد بيراميدز - فاروق جعفر لـ في الجول: المباراة ستكون مغلقة ومشاركة الصفقات الجديدة ضرورية دقيقة | الدوري المصري
هيريرا: نحاول دائما مساعدة بوجبا لنثر سحره.. ونعيش فترة رائعة في يونايتد 6 دقيقة | أوروبا
أرسنال ينفي رغبته في ضم نافاس.. وتقارير إسبانية تفيد بتمديد تعاقده مع ريال مدريد 13 دقيقة | أوروبا
ميدو يجيب لـ في الجول عن سبب عدم قيادة الوحدة في الكأس "المفاوضات في مراحل متقدمة" 27 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي ضد بيراميدز - رضا شحاتة لـ في الجول: لاسارتي يريد إثبات قدراته ورمضان جاهز للمشاركة 59 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك – فقرة بدنية وأخرى تكتيكية.. وعودة مدبولي استعدادا للاتحاد ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صفقة الزمالك الجديدة لـ في الجول: الأهلي سيندم على عدم ضمي.. وسأخرج معارا لإثبات نفسي 2 بيان رسمي من الأهلي بخصوص حسين الشحات 3 كلوب: كنت سأبكي عندما رأيت ما فعله صلاح مع فيرمينيو 4 أمر ملكي: إعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة هيئة الرياضة السعودية

قد ينال إعجابك