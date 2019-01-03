قائمة الأهلي - ضم كل الصفقات الجديدة للقاء بيراميدز.. ظهور كوليبالي وغياب صالح ومؤمن

ضم مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي كل الصفقات الجديدة للفريق الأحمر لقائمه فريقه المستدعاة للقاء بيراميدز.

ويستعد الأهلي للقاء بيراميدز مساء غد الجمعة في اللقاء المؤجل بينهما من ثامن جولات الدوري المصري.

وشهدت القائمة ضم كل من رمضان صبحي ومحمود وحيد ومحمد محمود وجيرالدو.

كما شهدت القائمة استدعاء ساليف كوليبالي، فيما غاب صالح جمعة ومؤمن زكريا عن الظهور فيها.

هذا بالإضافة لاستبعاد كل من صبري رحيل وأحمد علاء وميدو جابر وأحمد حمودي من القائمة.

وجاءت قائمة الأهلي التي ضمت 20 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- شريف إكرامي.

في الدفاع: أيمن أشرف- محمد هاني- ساليف كوليبالي- علي معلول- محمود وحيد.

في الوسط: هشام محمد- إسلام محارب- وليد سليمان- رمضان صبحي- عمرو السولية- أحمد الشيخ- أكرم توفيق- ناصر ماهر- كريم وليد "نيدفيد"- محمد محمود- جيرالدو.

في الهجوم: مروان محسن- وليد أزارو.

ويحتل الأهلي المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة إثر خوضه لـ12 مباراة.

أما بيراميدز فيحتل المركز الثاني برصيد 30 نقطة بعدما خاض 15 مباراة.

اقرأ أيضا:

العين لـ في الجول: 10 ملايين يورو قيمة شرط الشحات الجزائي.. وهناك عرض من "منافس الأهلي"

لجنة الحكام: مباراة بيراميدز والأهلي مراقبة دوليا

خبر في الجول – وصول بطاقة رمضان صبحي.. واللاعب جاهز للمشاركة أمام بيراميدز

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: الأهلي قيد رباعي الفريق بعد انتهاء أزمة المديونية

أحمد ناجي: جنش أفضل حارس في الدوري