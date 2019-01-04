هل طلب الإسماعيلي تغيير موعد مواجهته للإفريقي في دوري الأبطال؟

الجمعة، 04 يناير 2019 - 13:26

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الحضري

رغم أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) حدد يوم 18 يناير لمباراة الإسماعيلي والإفريقي التونسي إلا أن فريق الدراويش قال عبر موقعه الرسمي إنه طلب من الأول إقامة اللقاء في 19 يناير.

وأرسل الإسماعيلي خطابا رسميا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يبلغه فيه بموعد المباراة وإقامتها على ملعب الإسماعيلية.

وأعلن كاف يوم الخميس أن اللقاء سيقام في 18 يناير!

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ويلعب الإسماعيلي في المجموعة الثالثة في دوري الأبطال بجوار الإفريقي ومازيمبي الكونغولي وشباب قسنطينة الجزائري.

ويبدأ الدراويش مشوارهم في أعرق البطولات الإفريقية بمواجهة مازيمبي في الكونغو يوم السبت بعد المقبل في الجولة الأولى من المسابقة.

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