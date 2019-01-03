ليكيب: صلاح خارج فريق الأفضل في 2018.. ومدافعا ليفربول متواجدان

لم يتواجد نجمنا المصري محمد صلاح في فريق الأفضل بالعالم حسب مجلة ليكيب الفرنسية الشهيرة.

صلاح تنافس هذا العام على جائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2018 قبل أن يخسرها لصالح لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد بعد منافسة مع كريستيانو رونالدو.

واختارت المجلة كل من كيليان مبابي موهبة باريس سان جيرمان وليونيل ميسي أسطورة برشلونة ورونالدو هداف يوفنتوس في الخط الأمامي للفريق.

بينما تواجد إيدن هازارد نجم تشيلسي ومودريتش ونجولو كانتي في خط الوسط.

أما خط الدفاع فضم ثنائي ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك بجوار رافاييل فاران ومارسيلو مدافعا الفريق الملكي.

يان أوبلاك حارس أتليتكو مدريد هو الحارس الأفضل في العالم حسب ليكيب.

يذكر أن صلاح توج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2018 المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية BBC للعام الثاني على التوالي، كما أنه أبرز المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018 المقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والتي يتم الكشف عن اسم الفائز بها يوم 8 يناير في السنغال.

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