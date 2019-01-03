هاري كين يتمنى فوز سيتي على ليفربول

يتمنى هاري كين مهاجم توتنام انتصار مانشستر سيتي على ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي يوم الخميس لسبب ما.

المباراة التي تساوي ست نقاط بسبب منافسة الفريقين على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم سيحتضنها ملعب الاتحاد يوم الخميس ضمن الجولة 21، فليفربول يملك 54 نقطة في صدارة المسابقة، بفارق 7 نقاط عن سيتي المتواجد في المركز الثالث حاليا.

وقال كين في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس يوم الخميس: "ربما أرغب في فوز سيتي ليجعلنا أقرب قليلا لقمة الدوري، لكن ذلك ليس في أيدينا".

توتنام يتواجد في المركز الثاني برصيد 48 نقطة، أي بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر.

وأضاف "كل ما يمكننا القيام به هو الاعتناء بأنفسنا والفوز بمبارياتنا".

وأتم هداف توتنام "سنرى ما سيحدث بين ليفربول وسيتي. لكن لا يمكننا التفكير كثيرا في الفرق الأخرى".

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