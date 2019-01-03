كلوب: أتفوق على جوارديولا تاريخيا؟ في بعض الأحيان لا يكون شيئا لطيفا

يرفض يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الاعتماد على سجله المميز أمام نظيره في مانشستر سيتي بيب جوارديولا قبل مواجهة الفريقين الهامة يوم الخميس.

المباراة التي تساوي ست نقاط بسبب منافسة الفريقين على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم سيحتضنها ملعب الاتحاد يوم الخميس ضمن الجولة 21، فليفربول يملك 54 نقطة في صدارة المسابقة، بفارق 7 نقاط عن سيتي المتواجد في المركز الثالث حاليا.

وقال كلوب عن تفوقه على جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ليس الأمر أنني أفهمه بنسبة 100%. في إياب ربع نهائي دوري الأبطال حالفنا الحظ. أعتقد أننا كنا أفضل في المباراة التي خضناها في الدوري على ملعب الاتحاد وخسرناها بخماسية نظيفة، ولكن انقلبت الأمور بسبب البطاقة الحمراء".

وأضاف "نحن نحب مواجهة هذه الفرق ذات الجودة العالية، لكن الأمر يكون صعباً. لأكون صادقاً، لن تكون المواجهة سهلة. عندما حققنا الفوز على بيب في موسم، كان متقدماً علينا بفارق 20 نقطة. هذا ليس بالشيء اللطيف".

خلال مسيرته المهنية كمدرب، فاز كلوب في 8 من أصل 15 مواجهة ضد جوارديولا.

طالع تاريخ مثير لمواجهات جوارديولا وكلوب.

وأتم الألماني "لا أشعر أنني لدي فكرة عن الكرة التي يقدمها بيب. الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله، هو أننا سنبذل كل شيء مجدداً. يجب أن نتحلى بالشجاعة، وهو تحدي حقيقي لأنهم يدافعون جيداً ويضغطون جيداً. هم يلعبون بطرق مختلفة خلال المباراة، لذلك علينا التكيف. هي مباراة كبيرة".

وشهد عام 2018 أربع مواجهات بين الفريقين، فاز الريدز في ثلاث وسيطر التعادل على واحدة.

من جهته، يدرك جيدا جوارديولا صعوبة مواجهة يوم الخميس أمام ضيفه ليفربول الذي يقوده يورجن كلوب أحد أفضل المدربين كما يراه الأول.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: "قبل كل شيء، إنه مدرب مذهل. علاقتي به جيدة وفريقه دائما يلعب بشكل جيد".

وواصل مدرب برشلونة السابق "لا أحصي كم مرة فزت على مدربين لأعتقد أنني مميز بذلك. الفريقان يتواجهان، أهزمه، يهزمني. أفوز ببطولات وهو كذلك. أهنئه حين يهزمني وأمضي قدما".

اقرأ أيضا:

حكم صربي يدير لقاء بيراميدز والأهلي.. غزارة في البطاقات الصفراء

الأهلي لـ في الجول: وصول البطاقة الدولية لجمعة وجيرالدو.. ولاسارتي يحسم القيد

أحمد ناجي: جنش أفضل حارس في الدوري

كاف يعلن مواعيد وحكام أول مباراتين للأهلي والإسماعيلي بدوري الأبطال

ميدو: بقاء صلاح في ليفربول صعب إذا طلبه ريال مدريد أو برشلونة

مصدر بالأهلي لـ في الجول: المفاوضات مع العين مستمرة.. وأرقام صفقة الشحات مجرد اجتهادات