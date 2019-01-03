كلوب: أليسون ليس مجرد حارس مرمى

الخميس، 03 يناير 2019 - 16:56

كتب : FilGoal

كلوب - أليسون - ليفربول

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن أليسون بيكر حارس مرمى الفريق له دور ثنائي الريدز مما يجعله مهم جدا للمدرب الألماني.

أليسون استقبل فقط ثمانية أهداف منذ بداية الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن البرازيلي أثبت مرة أخرى قدرته على التأثير على هجوم الريدز عندما بدأ هجمة مرتدة أدت إلى الهدف الرابع في شباك أرسنال.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه "أليسون مهم للغاية. كل اللاعبون لهم أهمية كبيرة بالطبع لكن أليسون ليس فقط حارس مرمى. هو أيضا يلعب ضمن الفريق وهذا يساعد بالطبع".

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في ملعب الاتحاد سيحرس مرمى الفريقين حارسي منتخب البرازيل أليسون وإيديرسون الذي يحرس مرمى مانشستر سيتي، بالمباراة التي تساوي ست نقاط بسبب منافسة الفريقين على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم يوم الخميس ضمن الجولة 21، فليفربول يملك 54 نقطة في صدارة المسابقة، بفارق 7 نقاط عن سيتي الوصيف.

وأضاف كلوب "البرازيل تملك إثنان من أفضل حراس العالم. هذا شيء رائع. بالنسبة لألمانيا، أنا أعرف مدى أهمية مانويل نوير، لأنه يملك قدرات على اللعب بجانب قدراته كحارس مرمى".

وأوضح "إنه شيء لا يصدق أن يأتي إثنان بنفس المهارة إن لم يكونوا أفضل قليلاً. كلا اللاعبان لا يجب أن يخجلوا".

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