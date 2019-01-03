لوفرين: نحتاج للحظ من أجل الفوز على سيتي

رغم قوة ليفربول في الوقت الحالي غير أن الفريق يحتاج إلى بعض الحظ من أجل تحقيق الفوز على مانشستر سيتي يوم الخميس، حسب ديان لوفرين مدافع الريدز.

المباراة التي تساوي ست نقاط بسبب منافسة الفريقين على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم سيحتضنها ملعب الاتحاد يوم الخميس ضمن الجولة 21، فليفربول يملك 54 نقطة في صدارة المسابقة، بفارق 7 نقاط عن سيتي الوصيف.

وقال لوفرين في تصريحات لموقع ناديه عن لقاء سيتي: "نحن فريق دائمًا يريد الفوز. هل من الممكن الفوز؟ إذا كنت في المزاج الصحيح، مع السلوك الصحيح للمواجهة في كل ركن من أركان الملعب، والدفاع بشكل جيد".

وأضاف الدولي الكرواتي"مع كل ذلك تحتاج إلى الحصول على الحظ، لكن مانشستر سيتي لن يمنحنا النقاط الثلاثة. لا تسير الأمور على هذا النحو وستكون مباراة كبيرة لكلا الفريقين".

وواصل "عندما نحتاج للدفاع، سوف ندافع عندما يكون لدينا الكرة، سوف نستحوذ على الكرة. كل شيء يعتمد على الوضع في تلك اللحظة. في العام الماضي كنا متأخرين 1-0 في دوري ابطال اوروبا ضد سيتي ولكن تمكنا من العودة. بقينا هادئين ومرة أخرى سيكون تحديًا كبيرًا بالنسبة لنا. لا نعرف ما يمكننا توقعه ولكننا مستعدون لكل شيء".

ليفربول واجه سيتي 4 مرات الموسم الماضي، خسر واحدة وانتصر في 3.

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