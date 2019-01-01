ما توقعاته لقمة الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر سيتي؟ بماذا ينصح محترفنا المصري محمد صلاح، يبقى أم يرحل من الريدز؟ والعديد من الأسئلة في حوارنا المطول الممتع مع نجم الكرة المصرية، محمد أبو تريكة.

محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي ومنتخب مصر اختص FilGoal.com في حوار مطول قبل موقعة يوم الخميس المنتظرة بين ليفربول ومانشستر سيتي.

مانشستر سيتي يستعد لاستضافة ليفربول في العاشرة مساءً يوم الخميس في لقاء ربما يحدد بشكل كبير للغاية بطل الدوري الإنجليزي.

عن القمة المنتظرة ومحترفنا المصري محمد صلاح وتوقعاته للعرب في كأس آسيا، يأتي حوارنا مع أبو تريكة..

وإلى الحوار..

** في البداية ماهي توقعاتك لقمة مانشستر سيتي وليفربول؟

- أتوقع أن مانشستر سيتي سيفوز. ولو أنني أتمنى فوز ليفربول.

** لماذا بنيت توقعاتك على فوز سيتي؟

- لأن هذه الفرصة هي الأخيرة لـ سيتي لكي يستمر في سباق المنافسة على لقب الدوري.

في حالة هزيمة سيتي سيكون خارج حسابات المنافسة على درع الدوري ويمكن وقتها أن نقول GAME OVER، وكون المباراة ستقام على ملعبه بالإضافة لاستعادته للاعبه البرازيلي فيرناندينو والفريق ككل استعاد الثقة بعد فوزه في الجولة الماضية.

بينما ليفربول الآن في الصدارة بفارق سبع نقاط، وهي تعطيه أريحية أكثر واللعب بدون ضغط.

** في رأيك ما السبب وراء تراجع سيتي في الفترة الماضية؟

- المشكلة التي يعاني منها مانشستر سيتي هي الغيابات المتكررة بسبب الإصابات في وقت صعب وهنا أتحدث عن العائد فيرناندينو وماندي، بالإضافة للياقة البدنية التي تراجعت عند اللاعبين وهذا ما تعودنا عليه في الثلاث سنوات الأخيرة.

عباقرة التدريب دائما يعانون من الفوضى في الأفكار وهذا ما يحدث مع بيب رغم أنه فيلسوف وعبقري.

النقطة السلبية لفريق سيتي في مباراة الخميس أنه سيواجه فريق ليفربول في أفضل أحواله، فهم الآن من رأيي أفضل فريق في أوروبا ويعجبني طريقة تعامل كلوب مع ضغط المباريات عليه، كونه يحب الفلسفة هو الآخر ويجهز حديثه للاعبين من خلال الكتب التي يطالعها.

** ماهي المشكلة التي سوف يعاني منها ليفربول هذا الموسم؟

- بما أن الفريق لم يحصل على لقب الدوري منذ 28 سنة سيشكل هذا ضغطا كبيرا كلما كان في الصدارة.

بالإضافة لاستنزاف كل طاقات الفريق الهجومية بين الدوري ودوري الأبطال، لهذا يجب على الفريق أن يستغل فترة يناير لاستقدام مدافع يلعب بجانب فان دايك.

ليس تقليلا في إمكانيات لوفرين، بل أتحدث عن مدافع من قيمة المدافع الهولندي.

إلى جانب الإصابات، وفي حاله وصوله لـ 95 أو 96 نقطة سيكون بطلا للدوري الإنجليزي.

** ما هو السبب الذي جعل من ليفربول يتطور أكثر هذا الموسم؟

- بالفعل ليفربول هذا الموسم أفضل من سابقه من حيث الشخصية من خلال الصفقات الجديدة في هذا الموسم.

هنا أتحدث عن أليسون بيكر حارس المرمى صاحب الشخصية القوية، إلى جانب فان دايك مع ميلنر وروبرتسون وكل هذا يحسب لـ يورجن كلوب الذي بنى الفريق من ثلاث سنوات.

** هل تعتقد أن كلوب ليس مدرب بطولات كما يقول البعض؟

- لا. سبق له أن فاز بالدوري الألماني والكأس ووصل الموسم الماضي لنهائي دوري أبطال أوروبا، ومشكلته الوحيدة في النهائيات، لأنه يواجه فرق قوية وليس محظوظ أيضا.

** ماذا عن مستوى نابي كايتا وفابينيو؟

- كيتا لم يبدأ بشكل جيد، وبعد أن استعاد توازنه تعرض لإصابة، والمستوى الذي كان يقدمه في الدوري الألماني أفضل من مستواه الحالي.

وعلى العكس فابينيو، الذي لم يتراجع الدور الذي يقوم به في الدوري الفرنسي مع فريقه السابق عن مستواه حاليا.

** ماذا عن الفرق التي ستنافس على اللقب؟

- الفرق المتواجدة في المربع الذهبي. توتنام فرق صعب ونفس الأمر ينطبق على تشيلسي.

لكن الحسم سيكون بين ليفربول مانشيستر سيتي. وفي حالة تعاقد فريق تشيلسي مع لاعبين جدد سينافس، خاصة مهاجم.

محمد صلاح

** بالنسبة لـ محمد صلاح، هل تنصحه بأن يبقى في ليفربول أم خوض تجربة جديدة مع فريق أخر؟

- من بارك له الله في شيء فعليه إلزامه. لهذا يجب أن يستمر أفضل.

ليفربول أصبح قويا وسيحصد الألقاب وهو أسطورة للفريق، ومحبوب من النادي والجمهور والمدرب، كما أنه يعد عنصرا أساسيا في الفريق والأمور تسير بامتياز معه.

وأعتقد أن صلاح وصل لمرحلة من النضج بات يستطيع أخذ قراراته بأريحية وبشكل صحيح جدا.

** فترة الشك التي مر بها بعد بداية الموسم ما سببها؟

- ليست فترة شك، ولكن تلك أمور طبيعية يجب أن يعرفها الناس.

أي لاعب يمر بمرحلة ربما يتراجع مستواه، والبعض صنعوا أزمة بدون لازمة، ويجب أن يقاس عطاء اللاعب بالمواسم وليس بالمباريات.

** وهل هناك أسباب ما ربما قد أثرت عليه؟

- ربما كانت هناك أسبابا لانخفاض المستوى، منها الضغوط النفسية، والإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري الأبطال، وأيضا عدم حصوله على الراحة الكافية بعد كأس العالم. وكل تلك أمور طبيعية تحدث لأي لاعب.

** هل استحق صلاح التواجد بين أفضل 3 لاعبين في العالم؟

- بالتأكيد صلاح يستحق أن يكون ضمن الأفضل في العالم هذا العام، وأتمنى أن يستمر على نفس هذا المستوى.

الاستمرارية مطلوبة وعليه فقط ألا يُحمل نفسه أكثر مما تستحق الأمور.

أقول له، أنت فرد داخل المجموعة، والكرة لعبة جماعية وليست فردية ويجب عدم تحميل نفسك أكثر من طاقتك ويكون لديك حالة رضا دائمة.

** هل تصرفاته الأخيرة مع ميلنر – ترك جائزة أفضل لاعب في المباراة له - وفيرمينيو – ترك ركلة الجزاء له - لها مدلولات معينة؟

- نعم تلك علامة على النضوج والتحرر من الضغوط.

ومن علامات النضج أيضا أن يكون اللاعب رؤيته أوسع من المستطيل الأخضر.

** هل تعتقد أن تركيز ليفربول على الدوري سيؤثر على مسيرته في دوري الأبطال؟

- الفرق الكبيرة يجب أن تركز بنفس المستوى على كل البطولات. وربما يكون هناك أولويات بالنسبة لهم ويكون الدوري التركيز الأكبر لان النادي بعيد لسنوات طويلة عن التتويج باللقب .

** بالنسبة لجوارديولا هل اذا فشل في التتويج بالدوري ستتم إقالته؟

- جوارديولا لا يقال. هو يملك دائما تقرير مصيره ولا ينتظر أن تتم إقالته .

** أخيرا ماهي توقعاتك للمنتخبات العربية في كأس آسيا 2019؟

- المهمة تبدو صعبة للغاية في تحقيق اللقب في ظل وجود الرباعي المونديالي إستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وإيران.

لكن إذا وصل أحد المنتخبات العربية إلى نصف النهائي فسيكون ذلك إنجازا.

ويبقى المنتخب العربي الوحيد الذي لا يمكن مطالبته سوى بالتمثيل المشرف وهو المنتخب الفلسطيني لظروفه الصعبة، وأتمنى لهم التوفيق في البطولة.

فلسطين لها مكانة خاصة في قلبي.

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