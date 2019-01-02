العين: كل ما نشر بشأن انتقال الشحات لـ الأهلي غير صحيح.. والمفاوضات مستمرة

الأربعاء، 02 يناير 2019 - 23:33

كتب : FilGoal

حسين الشحات - العين - الترجي

نفى عبيد حماد عضو مجلس إدارة نادي العين الإماراتي والمشرف العام على كرة القدم أن يكون انتقال حسين الشحات لاعب فريقه تم بالفعل للأهلي كما يقال في بعض وسائل الإعلام في الساعات القليلة السابقة.

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وقال عبيد حماد لقناة إم بي سي مصر: "الأمر بالكامل لم يتغير بالنسبة لنادي العين والشحات لا يزال لاعبا معما ومستمر مع الفريق".

وأضاف "بالفعل المفاوضات مستمرة مع الأهلي ولكن الأمر لم يحسم بعد، والبعض يحاول استباق الأحداث".

وأكد "ولكن كل ما نشر في الساعات السابقة بشأن قيمة الصفقة والتفاصيل المادية ليس صحيح بالمرة".

وتابع "هناك بعض الأندية التي دخلت على الخط في المفاوضات معنا بشأن ضم حسين الشحات ولكننا متمسكين بجميع اللاعبين وهذا بالاتفاق مع المدرب زوران ماميتش".

وأتم تصريحاته "كل ما ينشر عن تفاصيل الصفقة من قبل بعض الصحفيين غير صحيح بالمرة وكذلك اللاعب لم يقدم رغبة طلب اللعب للأهلي".

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