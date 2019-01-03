الشحات: أبو تريكة اتصل بي بعد مباراة الترجي.. وأحب طريقة لعب طارق حامد

الخميس، 03 يناير 2019 - 01:26

كتب : FilGoal

حسين الشحات - العين - الترجي

كشف حسين الشحات لاعب العين الإماراتي ومنتخب مصر عن اتصال محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق به بعد مواجهة الترجي التونسي في كأس العالم للأندية.

حسين الشحات

النادي : العين

طارق حامد

النادي : الزمالك

العين
الأهلي

وقال الشحات لقناة أون سبورت: "أبو تريكة اتصل بي عقب المباراة وهنأني على الهدف والفوز".

وأفصح "كذلك كان يعلم بمرض والدتي فحرص على الاطمئنان عليها خلال المكالمة".

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وأكمل الشحات "كنت أتمنى اللعب بجوار أبو تريكة ولي صورة قديمة معه أعتز بها كثيرا".

وعن اللاعبين الذي يفضل اللاعب بجوارهم في الدوري المصري قال: "طارق حامد لاعب الزمالك، أنا أحب هذه النوعية من اللاعبين لأنه مقاتل في الملعب".

وأتم تصريحاته "أيضا أحمد فتحي نجم الأهلي فهو يقاتل في الملعب وحرصت على الحصول على قميصه خلال مهرجان اعتزال حسام غالي في الإمارات".

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