الشحات: أملك عرضين من مصر.. ولن ألعب إلا للأهلي خارج العين

حسم حسين الشحات جناح نادي العين الإماراتي موقفه بعدم اللعب لأي فريق مصر آخر بخلاف الأهلي.

وقال الشحات في تصريحات لبرنامج (ملعب أون) على قناة أون سبورت: "مع احترامي لكافة الأندية المصري، لن ألعب إلا للأهلي".

وأضاف "إذا عدت لمصر مرة أخرى، فلن ألعب إلا للأهلي".

الشحات أوضح "بعد كأس العالم للأندية اتصل بي مسؤولي العين وأخبروني أنني أملك عروضا، منها عرضين من مصر".

وواصل "توجد مفاوضات جارية حتى الآن، لكنني لا أعلم عنها شيئا صراحة، ولا أعلم ما هو الفريق الثاني بخلاف الأهلي الذي يريدني من مصر".

صاحب الـ26 عاما استرسل "إذا اتفق الأهلي على كل شيء مع العين، سأنتقل لهم فورا ولا حديث عن الأمور المادية".

وأتم "أحترم كل الأندية المصري والتي كان جمهورها يشجعني في كأس العالم للأندية مع العين، لكنني لا أريد أن ألعب إلا للأهلي في مصر".

ويلعب حسين الشحات لنادي العين منذ منتصف الموسم الماضي معارا، قبل أن ينتقل للفريق الإماراتي بشكل كامل بداية من الموسم الجاري.

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