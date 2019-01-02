رسميا – ريال مدريد يضم لاعبا مغربيا على سبيل الإعارة

أعلن نادي مليلية الإسباني عن انتقال لاعبه المغربي محمد مزيان إلى ريال مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

النادي الإسباني المتواجد في دوري القسم الثالث، ذكر في بيانه الرسمي أن ريال مدريد يمتلك حق تفعيل خيار الشراء بشكل نهائي حتى يوم 15 يوليو المقبل.

مزيان (18 عاما) كان قريبا من إنهاء الاتفاق مع ريال مدريد قبل عدة أسابيع، إلا أن تغيير وكلاء اللاعب أجّل إتمام الخطوة.

ريال مدريد تمكّن من متابعة مزيان عن كثب، خلال مواجهة مليلية مرتين في دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا.

المهاجم المغربي الشاب برز في مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو، إذ هدد مرمى ريال مدريد مرتين في دقائق المباراة الأولى.

ومن المفترض أن يتم تسجيل مزيان في قوائم ريال مدريد كاستيا، ليشارك في مركز المهاجم الصريح بطوله البالغ 186 سم.

مزيان سيكون المغربي الثالث الذي يمر على قوائم ريال مدريد كاستيا، بعد أشرف حكيمي الذي تم تصعيده للفريق الأول قبل انتقاله معارا إلى بوروسيا دورتموند في الموسم الحالي، وأيوب أبو المتواجد حاليا في ريال مدريد كاستيا.

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