4 بطولات لكأس الأمم.. تعرف على أجندة كاف الكاملة لعام 2019

هو عام كأس الأمم الأفريقية، التي قد تستضيفها مصر. هو أيضا عام تقام فيه 3 بطولات أخرى لكأس الأمم بمراحلها السنية، تحت 17 وتحت 20 وتحت 23 سنة والأخيرة تستضيفها مصر بصورة مؤكدة.

عام يبدأ بتتويج أفضل لاعب في أفريقيا والإعلان عن البلد المضيفة لكأس الأمم، ويشهد نهاية نسخة لبطولات الأندية وبداية أخرى.

في التقرير التالي يستعرض معكم FilGoal أجندة الاتحاد الإفريقي "كاف" الكاملة لعام 2019.

يناير

حفل جوائز كاف لعام 2018 يقام في العاصمة السنغالية داكار يوم الثلاثاء 8 يناير. نجمنا محمد صلاح مرشح للحفاظ على لقبه كأفضل لاعب في القارة للعام الثاني على التوالي، وينافسه رفيقه في ليفربول السنغالي ساديو ماني ونجم أرسنال الجابوني بيير إيمريك أوباميانج.

بعد 24 ساعة من الحفل ويوم الأربعاء 9 يناير سيعلن الكاف عن هوية البلد المضيف لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عقب اجتماع لجنته التنفيذية في داكار. مصر وجنوب أفريقيا تقدمتا بملفات رسمية للتنظيم عقب سحب البطولة من الكاميرون في نوفمبر الماضي.

الجولة الأولى من مباريات مرحلة مجموعات دوري الأبطال 2018-2019 تقام يومي 11 و12 يناير، ومعها في نفس الأيام (بالإضافة ليوم 13 يناير) تقام مباريات ذهاب دور الـ32 الثاني لبطولة كأس الكونفيدرالية.

يوما 18 و19 يناير تقام مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري الأبطال، وفي نفس التوقيت (مع إضافة يوم 20 يناير) تقام مباريات إياب دور الـ32 الثاني لكأس الكونفيدرالية، ليتم التعرف على هوية الفرق التي تلحق بالنجم الساحلي التونسي في مرحلة المجموعات.

يوم الإثنين 22 يناير تُسحب قرعة مرحلة المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية 2018-2019.

فبراير

أيام 1، 2 فبراير تقام مباريات الجولة الثالثة من مجموعات دوري الأبطال، ويوم 3 فبراير تنطلق الجولة الأولى لمجموعات كأس الكونفيدرالية.

بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة والتي تقام بالنيجر تنطلق يوم السبت 2 فبراير، وتستمر حتى إقامة المباراة النهائية يوم الأحد 20 فبراير.

الفرق الأربعة الأولى بالبطولة تتأهل لتمثيل إفريقيا في بطولة كأس العالم تحت 20 سنة التي تقام في بولندا.

يوم الثلاثاء 12 فبراير تقام الجولة الرابعة من مرحلة مجموعات دوري الأبطال، ويوم الأربعاء 13 فبراير تقام مباريات الجولة الثانية من مجموعات كأس الكونفيدرالية.

يوم الأحد 24 فبراير مخصص لإقامة مباريات الجولة الثالثة من مجموعات كأس الكونفيدرالية.

مارس

الجولة الرابعة لمجموعات كأس الكونفيدرالية تقام يوم الأحد 3 مارس.

أيام 8 و9 و10 مارس تقام مباريات الجولة الخامسة من مجموعات بطولتي الأندية. وأيام 15، 16 و17 مارس تختتم مباريات المجموعات في دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية بإقامة مباريات الجولة السادسة.

الفترة من 18 إلى 26 مارس مخصصة للأجندة الدولية، وتشهد إقامة مباريات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة مجموعات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تلعب فيها مصر خارج أرضها مع النيجر.

في الفترة نفسها تقام مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر وتعتبر مؤهلة لنهائيات مسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020.

يوم الأربعاء 20 مارس تُسحب قرعة الأدوار النهائية لبطولتي دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية.

إبريل

ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال يقام يومي 5 و6 إبريل، فيما تقام مباريات ذهاب الدور نفسه في كأس الكونفيدرالية يوم 7 إبريل. بينما تقام مباريات إياب ربع النهائي أيام 12 و13 إبريل لدوري الأبطال و14 إبريل للكونفيدرالية.

بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة تنطلق في تنزانيا يوم الأحد 13 إبريل، وتستمر حتى إقامة المباراة النهائية يوم الأحد 27 إبريل. الفرق الأربعة التي تبلغ نصف النهائي ستتأهل لتمثيل إفريقيا في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة في بيرو.

يومي 26 و27 إبريل تقام مباراتا ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، ويوم 28 إبريل مخصص لمباراتي ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية.

مايو

إياب نصف نهائي دوري الأبطال يقام يومي 3 و4 مايو، فيما تقام مباراتي إياب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية يوم 5 مايو.

ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية تحدد له يوم الأحد 19 مايو، فيما تقام مباراة الإياب التي تحدد بطل الكونفيدرالية يوم الأحد 26 مايو.

ذهاب نهائي دوري الأبطال يقام أحد يومي 24 أو 25 مايو، فيما تقام مباراة الإياب التي يتحدد على إثرها هوية بطل أفريقيا لموسم 2018-2019 أحد يومي الجمعة 31 مايو أو السبت 1 يونيو.

يونيو

الفترة من 3 إلى 11 يونيو مخصصة لأجندة الفيفا الدولية، وفيها تقام مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تنطلق يوم السبت 15 يونيو، وتستمر حتى 13 يوليو.

يوليو

نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 يقام يوم الأحد 13 يوليو.

أغسطس

أيام 9، 10 و11 أغسطس ينطلق الدور التمهيدي لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية 2019-2020 بإقامة مباريات الذهاب، على أن تقام مباريات الإياب أيام 23، 24 و25 أغسطس.

مباراة كأس السوبر 2018-2019 تحدد لها أحد أيام 16، 17 و18 أغسطس. جدير بالذكر أن موعد مباراة كأس السوبر 2018 والتي تجمع الترجي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي لم يحدد بعد.

سبتمبر

الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر مخصصة للأجندة الدولية.

مباريات ذهاب دور الـ32 لدوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية موسم 2019-2020 تقام أيام 13، 14 و15 سبتمبر، على أن تقام مباريات الإياب أيام 27، 28 و29 سبتمبر.

أكتوبر

الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر مخصصة لأجندة الفيفا الدولية.

قرعة مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ودور الـ32 الثاني لكأس الكونفيدرالية 2019-2020 تقام يوم الأربعاء 9 أكتوبر.

مباريات ذهاب دور الـ32 الثاني لكأس الكونفيدرالية تقام يوم 27 أكتوبر.

نوفمبر

يوم 3 نوفمبر تقام مباريات إياب دور الـ32 الثاني لكأس الكونفيدرالية.

بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتي تقام في مصر تنطلق يوم الجمعة 8 نوفمبر، وتستمر حتى إقامة المباراة النهائية يوم الجمعة 22 نوفمبر. الفرق التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى تمثل قارة أفريقيا في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

يوم الأحد 10 نوفمبر تُسحب قرعة مرحلة مجموعات كأس الكونفيدرالية.

الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر مخصصة لأجندة الفيفا الدولية.

مرحلة مجموعات بطولة دوري الأبطال 2019-2020 تنطلق بإقامة مباريات الجولة الأولى يومي 29 و30 نوفمبر.

ديسمبر

الجولة الأولى من مرحلة مجموعات بطولة كأس الكونفيدرالية 2019-2020 تقام يوم 1 ديسمبر.

أيام 6، 7 و8 ديسمبر تقام الجولة الثانية لدوري المجموعات في دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية، فيما تقام الجولة الثالثة أيام 27، 28 و29 ديسمبر 2019.

اقرأ أيضا:

سولشاير يمدح راشفورد: لابد أنه يشاهد رونالدو

جوارديولا: فان دايك لاعب استثنائي يستحق ما دفع من أجله

كلوب قبل لقاء سيتي: علينا الاستعداد للعاصفة

أمير مرتضى: صفقتان للزمالك في يناير.. أتممنا واحدة والأخرى في الطريق

الأهلي لـ في الجول: بطاقتا رمضان وجيرالدو خلال ساعات.. نسعي لمشاركتهما أمام بيراميدز