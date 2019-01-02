تشكيل يونايتد - سولشاير يجري 3 تغييرات أمام نيوكاسل

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه أمام نيوكاسل ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأجرى المدرب النرويجي 3 تغييرات على التشكيل بمشاركة خوان ماتا وأنطونيو فالنسيا وفيل جونز.

وجاء تشكيل الشياطين الحمر كالآتي.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

الدفاع: أنطونيو فالنسيا، فيكتور ليندلوف، فيل جونز، لوك شاو.

الوسط: نيمانيا ماتيتش، أندير هيريرا، بول بوجبا.

الهجوم: ماركوس راشفورد، أنتوني مارسيال، خوان ماتا.

3️⃣ changes for #MUFC tonight! In come Valencia, Jones and Mata. #NEWMUN — Manchester United (@ManUtd) January 2, 2019

ويحتل يونايتد المركز السادس في ترتيب المسابقة برصيد 35 نقطة، فيما يتواجد المكابيث في المركز الـ15 برصيد 18 نقطة.

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