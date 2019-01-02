تشكيل يونايتد - سولشاير يجري 3 تغييرات أمام نيوكاسل

الأربعاء، 02 يناير 2019 - 21:02

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - بورنموث

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه أمام نيوكاسل ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأجرى المدرب النرويجي 3 تغييرات على التشكيل بمشاركة خوان ماتا وأنطونيو فالنسيا وفيل جونز.

وجاء تشكيل الشياطين الحمر كالآتي.

أخبار متعلقة

حصاد 2018 – مانشستر يونايتد.. إنجاز تعرض لانتقاد وأزمات عديدة وإقالة وبارقة أمل تقرير: فيرجسون يعود للعمل مستشارا في مانشستر يونايتد لاستعادة أيام المجد توتنام يمنع صحفيا من سؤال بوتشيتينو عن مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

الدفاع: أنطونيو فالنسيا، فيكتور ليندلوف، فيل جونز، لوك شاو.

الوسط: نيمانيا ماتيتش، أندير هيريرا، بول بوجبا.

الهجوم: ماركوس راشفورد، أنتوني مارسيال، خوان ماتا.

ويحتل يونايتد المركز السادس في ترتيب المسابقة برصيد 35 نقطة، فيما يتواجد المكابيث في المركز الـ15 برصيد 18 نقطة.

اقرأ أيضا:

رسميا – الجونة يعلن ضم 4 صفقات "ثنائي الأهلي ومهاجم الصفاقسي"

فرانس فوتبول: آيندهوفن وأندية فرنسية يتابعون مصطفى محمد

تقرير تونسي: ظهير الترجي لا يرغب في الانضمام للزمالك

رسميا – إعارة دونجا للإسماعيلي "مع ميزة للزمالك"

شلبي لـ في الجول: ليس لي أي انتماءات.. ولن أنحاز لأحد في مباراة بيراميدز والأهلي

أبو تريكة: صلاح "عفريت" جوارديولا

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي

نرشح لكم

أخر الأخبار

حسين الشحات يوجه رسالة لجمهور الأهلي "أشكركم.. وخير إن شاء الله" 2 ساعة | الدوري المصري
الشحات: أبو تريكة اتصل بي بعد مباراة الترجي.. وأحب طريقة لعب طارق حامد 2 ساعة | الدوري المصري
الشحات: الأهلي يعاني من ضغط المباريات.. ومن يفوز في مواجهة بيراميدز سيكمل المنافسة على الدوري 3 ساعة | الدوري المصري
الشحات: أملك عرضين من مصر.. ولن ألعب إلا للأهلي خارج العين 3 ساعة | الدوري المصري
حسين الشحات: وقعت مرتين للأهلي قبل انضمامي للعين 3 ساعة | الدوري المصري
الشحات: راموس مدافع عنيد.. وأثبت ذلك في مواجهة محمد صلاح 3 ساعة |

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صفقة الزمالك الجديدة لـ في الجول: الأهلي سيندم على عدم ضمي.. وسأخرج معارا لإثبات نفسي 2 بيان رسمي من الأهلي بخصوص حسين الشحات 3 كلوب: كنت سأبكي عندما رأيت ما فعله صلاح مع فيرمينيو 4 أمر ملكي: إعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة هيئة الرياضة السعودية

قد ينال إعجابك