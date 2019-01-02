تشكيل يونايتد - سولشاير يجري 3 تغييرات أمام نيوكاسل
الأربعاء، 02 يناير 2019 - 21:02
كتب : FilGoal
أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه أمام نيوكاسل ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأجرى المدرب النرويجي 3 تغييرات على التشكيل بمشاركة خوان ماتا وأنطونيو فالنسيا وفيل جونز.
وجاء تشكيل الشياطين الحمر كالآتي.
حراسة المرمى: دافيد دي خيا.
الدفاع: أنطونيو فالنسيا، فيكتور ليندلوف، فيل جونز، لوك شاو.
الوسط: نيمانيا ماتيتش، أندير هيريرا، بول بوجبا.
الهجوم: ماركوس راشفورد، أنتوني مارسيال، خوان ماتا.
3️⃣ changes for #MUFC tonight!
In come Valencia, Jones and Mata. #NEWMUN— Manchester United (@ManUtd) January 2, 2019
ويحتل يونايتد المركز السادس في ترتيب المسابقة برصيد 35 نقطة، فيما يتواجد المكابيث في المركز الـ15 برصيد 18 نقطة.
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