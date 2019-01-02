الظاهرة رونالدو: لدي ذكريات كثيرة مع فرنسا غير نهائي 98.. زواجي وطلاقي حدثا هناك

اعترف رونالدو نازاريو دي ليما أسطورة كرة القدم البرازيلية، أن زين الدين زيدان زميله السابق في ريال مدريد، ذكّره دائما بنهائي كأس العالم 1998 الذي انتهى بفوز فرنسا على راقصي السامبا 3-0.

الظاهرة رونالدو كان ضيفا على مؤتمر دبي الدولي الرياضي اليوم الأربعاء، واسترجع مباراة السقوط الصادم أمام فرنسا في النهائي قبل عقدين: "البرازيل قدّمت مباراة جيدة، أردنا التتويج وهذا لم يحدث، زيدان لم يسمح لي بنسيان هذه المباراة خلال زمالتي معه في ريال مدريد، عكف دوما على تذكيري بها. ولكن في نهاية الأمر، كرة القدم لعبة بسيطة، إما الفوز أو الخسارة".

قبل أن يتطرق لذكرياته الشخصية مع فرنسا: "لا أحب أن أكون دراميا أو أن أختلق الأعذار للهزيمة، المباراة مثّلت خيبة أمل، ولكن فرنسا لعبت أفضل ونحن لم تتح لنا الفرص حتى نسجل. هم استحقوا الفوز وفازوا بالمونديال. أحترم فرنسا وأحب هذا البلد، لدي الكثير من الذكريات هناك، تزوجت في فرنسا وطلقت في فرنسا".

ويأمل رونالدو أن يتمكن الجيل الحالي في المنتخب البرازيلي من تكرار إنجاز الفوز بكأس العالم 2002: "الفوز بكأس العالم 2002 كان أسهل بكثير بسبب غياب فرنسا عن المشهد، ولكن للأسف لم نكرر هذا الإنجاز مجددا حتى الآن. أعتقد أن النجوم الحاليين على غرار (فيليبي) كوتينيو ونيمار (جابرييل) جيسوس يقدرون على الفوز بالمونديال المقبل".

الظاهرة الذي أرعب حراس المرمى والمدافعين خلال مسيرته كلاعب، يخوض الآن تحديا مختلفا بشرائه 51% من أسهم نادي بلد الوليد وتوليه رئاسة النادي الإسباني العائد مؤخرا للدوري الممتاز: "هدفي كان دوما أن أصير أفضل لاعب، ولكن الإصابات المتتالية جاءت كعقاب لي. دائما ما أبحث عن التحديات، والتحدي الجديد لي حاليا هو تولي رئاسة نادي بلد الوليد. هدفنا أن نبقى في الدوري ونتجنب الهبوط، كما نهتم كثيرا باستكشاف المواهب الصغيرة".

اقرأ أيضا:

إنفانتينو: نريد تطوير بطولات الأندية.. انظروا لمحمد صلاح

مدير ليفربول: علاقة صلاح مع لوفرين تمنح النادي طابعا إنسانيا.. إنه مثال رائع في منصات التواصل الاجتماعي

المدير الرياضي لمالاتياسبور يعلن الاتفاق مع الزمالك على انتقال بوطيب.. وتفاصيل الصفقة

وزير الرياضة: ملف مصر لاستضافة كأس إفريقيا مطمئن "لماذا لا نستطيع؟"

هل يدرس منتخب مصر إعفاء صلاح عن مباراتي النيجر ونيجيريا