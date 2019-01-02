هل يدرس منتخب مصر إعفاء صلاح عن مباراتي النيجر ونيجيريا

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب أن الجهاز الفني بقيادة خافيير أجيري لم يحسم أمر مشاركة محمد صلاح في مباراة النيجر وودية نيجيريا في مارس المقبل.

وصرح لهيطة عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "أجيري لم يقرر بعد استدعاء صلاح من عدمه".

وشدد: "كما أن ما يتردد بأن محمد صلاح يختار المباريات التي سيلعبها مع المنتخب غير صحيح بالمرة، لأن الأمر كله بيد خافيير أجيري".

وأشار: "الجهاز الفني سيدرس مدى احتياجه لمتابعة عناصر جديدة، وكذلك إمكانية الاستغناء عن وجوه قديمة وليس صلاح فقط".

ولفت إيهاب لهيطة إلى أن استدعاء محمد صلاح من عدمه للمعسكر المقبل ربما يتحدد في منتصف شهر يناير الجاري.

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