إنفانتينو: نريد تطوير بطولات الأندية.. انظروا لمحمد صلاح

الأربعاء، 02 يناير 2019 - 14:32

كتب : FilGoal

محمد صلاح - حفل جوائز الأفضل

تحدث جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول حين ألمح إلى ضرورة تطوير بطولة كأس العالم للأندية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وقال إنفانتينو خلال فاعليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي يوم الأربعاء: "نعرف أن أقوى منافسة كروية هي كأس العالم للمنتخبات، وللأسف لا يقترب مستوى كأس العالم للأندية من هذا المستوى التنافسي".

وأضاف "أعتقد أن الوقت قد حان لتطوير مونديال الأندية، يجب أن يشارك في البطولة أفضل لاعبي العالم، وهم يلعبون لأفضل الأندية".

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وواصل "كرة القدم لعبة تجمع العالم، على سبيل المثال، هنا في دبي، الجميع يتحدث معي عن محمد صلاح مهاجم لليفربول. إنه ليس من الإمارات، إنه من مصر، وهو من قارة أخرى، لكن ذلك يظهر أن كرة القدم لها تأثير على مستوى العالم".

وأتم "أعتقد أننا بحاجة إلى القيام بشيء لضمان حصولنا على منافسة حقيقية".

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وتشير تقارير صحفية إلى ان الاتحاد الدولي يفكر في جمع 30 أو 40 فريقا للتنافس بقوة في كأس العالم للأندية، وليس 7 أندية فقط.

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