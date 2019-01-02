مدير ليفربول: علاقة صلاح مع لوفرين تمنح النادي طابعا إنسانيا.. إنه مثال رائع في منصات التواصل الاجتماعي

الأربعاء، 02 يناير 2019 - 14:19

كتب : محمد هشام محرم

صلاح ولوفرين

قال بيتر مور المدير التنفيذي لنادي ليفربول إن علاقة محمد صلاح لاعب الفريق مع ديان لوفرين تعطي الفريق طابعا إنسانيا، كما أشار إلى أن النجم المصري مثال رائع لقدرة الأندية على تقوية وجودها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وصرح مور في مؤتمر دبي الرياضي الدولي قائلا: "شاهدت لأول مرة مباريات الدوري الإنجليزي بالتعليق العربي وكانت أكثر إثارة من التعليق الإنجليزي".

وأضاف "حسابات التواصل الاجتماعي للاعبين تقرب الجماهير من النادي".

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وواصل "علاقة محمد صلاح مع ديان لوفرين تعطي طابعا إنسانيا للنادي، وتوضح للجماهير العلاقة الإنسانية بين اللاعبين وهو أمر مهم لأي فريق".

وتابع "محمد صلاح مثال رائع إن اللاعب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أثبت أن الأندية تستطيع تقوية وجودها عبر المنصات المختلفة عبر اللاعب".

وعلى الهامش صرح لموقع "أرابيان بيزنس" قائلا :"قدرتهما على التواصل مضحكة للغاية، إنهما ينشران العديد من الرسائل النصية بينهما وبين البعض ويشاهد ذلك الملايين، إنه نوعا من التواصل الذي تحبه الجماهير".

فيما رد أمبرتو جانديني المدير التنفيذي السابق لنادي روما :"حينما انضم محمد صلاح إلى ليفربول خسر فريق روما العديد من المتابعين".

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس.

في إنجلترا المحترفون الدوري الإنجليزي الممتاز

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