المدير الرياضي لمالاتياسبور يعلن الاتفاق مع الزمالك على انتقال بوطيب.. وتفاصيل الصفقة

أعلن علي رافشي المدير الرياضي لنادي مالاتياسبور التركي الاتفاق مع الزمالك على انتقال المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق للقلعة البيضاء.

وكشف المدير الرياضي للفريق التركي عن أن الزمالك سيدفع مليون و500 ألف يورو لضم المهاجم المغربي الدولي.

وينضم صاحب الـ31 عاما إلى الزمالك بعقد مدته 3 مواسم ونصف، بحسب تصريحات رافشي في بيان رسمي نشرته شبكة "سي إن إن".

كان FilGoal.com كشف منذ فترة عن أن كريستيان جروس المدير الفني للزمالك اختار المهاجم المغربي خالد بوطيب من بين قائمة ضمت 20 مهاجما يستهدف الفريق ضم أحدهم في الفترة المقبلة. ( اقرأ التفاصيل )

ويبلغ بوطيب من العمر 31 عاما، وسجل 5 أهداف في 18 مباراة مع فريقه التركي هذا الموسم.

ولعب بوطيب طوال مشواره مع أندية فرنسية في الدرجات الأدنى، كما لعب لأجاكسيو وستراسبورج قبل الانتقال لمالاتياسبور في صيف 2017.

وإجمالا سجل بوطيب 17 هدفا في 51 مباراة مع فريقه التركي منذ 2017.

ولعب بوطيب 20 مباراة دولية مع منتخب المغرب بدأهم عام 2016.

وسجل مع أسود الأطلسي 8 أهداف، منهم هدف في مرمى إسبانيا في كأس العالم 2018.

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