وزير الرياضة: ملف مصر لاستضافة كأس إفريقيا مطمئن "لماذا لا نستطيع؟"

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مصر جاهزة بكل قوة لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2019، مندهشا من تشكيك البعض في ملف مصر.

وصرح صبحي عبر إذاعة (أون سبورت إف إم): "ملف الاستضافة مطمئن، ومصر جاهزة لاستقبال الحدث، وإمكانياتها كبيرة من ملاعب وفنادق وشبكات الاتصالات وغيرها".

وتساءل وزير الرياضة: "لماذا لا نستطيع؟ أندهش من تشكيك بعض الأصوات في قدرة مصر وعلاقات مسؤولي اتحاد الكرة بالمؤسسات الخارجية".

وأشار: "هناك جهد مبذول أيضا من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وتحركات دائمة بشأن هذا الملف".

وأتم أشرف صبحي: "لا أتدخل فنيا مع اتحاد الكرة بل فيما يخص بالإشراف الحكومي فقط على الملف، وأتمنى أيضا إقامة إحدى مجموعات البطولة في أسوان، وهناك اهتمام بالغ بملعب المحافظة بعد ارتفاع منسوب المياه".

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