وزير الرياضة: ملف مصر لاستضافة كأس إفريقيا مطمئن "لماذا لا نستطيع؟"

الأربعاء، 02 يناير 2019 - 13:18

كتب : FilGoal

جماهير مصر أمام الكونغو

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مصر جاهزة بكل قوة لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2019، مندهشا من تشكيك البعض في ملف مصر.

وصرح صبحي عبر إذاعة (أون سبورت إف إم): "ملف الاستضافة مطمئن، ومصر جاهزة لاستقبال الحدث، وإمكانياتها كبيرة من ملاعب وفنادق وشبكات الاتصالات وغيرها".

وتساءل وزير الرياضة: "لماذا لا نستطيع؟ أندهش من تشكيك بعض الأصوات في قدرة مصر وعلاقات مسؤولي اتحاد الكرة بالمؤسسات الخارجية".

أخبار متعلقة

أجيري يطلب التوقف الكامل في مارس.. ويفاضل بين سيناريوهين قبل أمم إفريقيا مواعيد مباريات الأربعاء 2-1-2019 والقنوات الناقلة.. الإسماعيلي ومانشستر يونايتد وتشيلسي مدرب الجونة لـ في الجول: طلبنا 3 لاعبين من الأهلي.. المفاوضات مستمرة أسامة نبيه: لاعب أجنبي في الدوري المصري يقترب من الكوكب السعودي

وأشار: "هناك جهد مبذول أيضا من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وتحركات دائمة بشأن هذا الملف".

وأتم أشرف صبحي: "لا أتدخل فنيا مع اتحاد الكرة بل فيما يخص بالإشراف الحكومي فقط على الملف، وأتمنى أيضا إقامة إحدى مجموعات البطولة في أسوان، وهناك اهتمام بالغ بملعب المحافظة بعد ارتفاع منسوب المياه".

طالع أيضا:

مران الأهلي - لاسارتي يجتمع مع جيرالدو.. وغياب محمد شريف وتأهيل لـ 5 لاعبين

دورتموند يعلن انتقال نجمه لتشيلسي بداية من الموسم المقبل

مواعيد مباريات الأربعاء 2-1-2019 والقنوات الناقلة.. الإسماعيلي ومانشستر يونايتد وتشيلسي

مدرب الجونة لـ في الجول: طلبنا 3 لاعبين من الأهلي.. المفاوضات مستمرة

أسامة نبيه: لاعب أجنبي في الدوري المصري يقترب من الكوكب السعودي

مصر كأس الأمم الإفريقية

نرشح لكم

أخر الأخبار

تقرير - إنتر ميلان يرغب في ضم آشلي يونج 53 ثاتيه | أوروبا
هل يدرس منتخب مصر إعفاء صلاح عن مباراتي النيجر ونيجيريا 2 دقيقة | مصر
وزير الرياضة: ملف مصر لاستضافة كأس إفريقيا مطمئن "لماذا لا نستطيع؟" 12 دقيقة | مصر
أجيري يطلب التوقف الكامل في مارس.. ويفاضل بين سيناريوهين قبل أمم إفريقيا 31 دقيقة | منتخب مصر
جورجينيو: والدتي كانت وراء قراري للانضمام إلى تشيلسي 42 دقيقة | أوروبا
تقرير - فابريجاس يقرر الانضمام إلى هنري في موناكو ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ميرور: صلاح يصدم ليفربول بالرحيل إذا تم التعاقد مع مهاجم إسرائيل 2 بيان رسمي من الأهلي بخصوص حسين الشحات 3 كلوب: كنت سأبكي عندما رأيت ما فعله صلاح مع فيرمينيو 4 صفقة الزمالك الجديدة لـ في الجول: الأهلي سيندم على عدم ضمي.. وسأخرج معارا لإثبات نفسي

قد ينال إعجابك