جدول مزدحم للزمالك في يناير.. قمتان ولقاء ثأري

يبدأ الزمالك قطار مبارياته في شهر يناير من العام الجاري أمام الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل.

لقاء سيكون ثأريا للزمالك من الاتحاد الذي أقصاه من البطولة العربية قبل عدة أسابيع بركلات الترجيح.

وستقام تلك المباراة في إطار الجولة 19 من الدوري.

وبعدها يسافر الزمالك إلى المغرب للقاء اتحاد طنجة في ذهاب دور الـ32 المكرر في الكونفدرالية.

وستقام المباراة في 12 من شهر يناير الجاري.

وبعد ذلك بأسبوع وبالتحديد في الـ19 من الشهر الجاري سيواجه الزمالك منافسه اتحاد طنجة مجددا في لقاء الإياب.

وفي الـ24 من الشهر الجاري سيواجه الزمالك نظيره بيراميدز في اللقاء المؤجل بينهما من تاسع جولات الدوري.

ويتمم الزمالك مبارياته الشهر الجاري بمواجهة مصر المقاصة في الـ29 من الشهر الجاري.

هذا هو جدول المباريات المحددة سلفا من قبل، لكن ربما هناك بعض اللقاءات التي سوف يتم تأجيلها نظرا لارتباطات الزمالك الإفريقية أو أسباب أمنية.

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