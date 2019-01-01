لاسارتي يدرس بيراميدز.. ومحمد يوسف: مواجهة صعبة بـ6 نقاط

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الجمعة المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويبدأ تجمع لاعبي الأهلي في الثالثة عصر اليوم؛ لخوض مرانهم في الرابعة مساء استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة.

يذكر أن الأهلي تعادل إيجابيا 2-2 أمام الداخلية في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس بمسابقة الدوري الممتاز، ورفع رصيده إلى 24 نقطة في جدول الدوري.

وحصل الأورجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق على عدد من الشرائط الخاصة بفريق بيراميدز؛ من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الفريقين في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى لاسارتي للوقوف على كافة الأمور الفنية والتكتيكية والخططية الخاصة بالفريق المنافس؛ من أجل الاستعداد بشكل جيد للمباراة حسبما جاء في الموقع الرسمي للنادي الأهلي.

يذكر أن لقاء بيراميدز القادم سيكون أول مباراة رسمية يقودها لاسارتي بعد توليه مهمة قيادة الأهلي بشكل رسمي.

وكان لاسارتي قد بدأ قيادة تدريبات الأهلي خلال اليومين الماضيين، بعد توليه المسئولية الفنية رسميا.

وأكد محمد يوسف، المدرب العام أهمية المباراة، قائلا: "مباراة بيراميدز ستكون صعبة وقوية للغاية كما هو الحال مع جميع المباريات، خاصة أنه لم يعد هناك مباريات سهلة في كرة القدم التي لا تعترف سوى بالجهد والعرق داخل الملعب".

وأوضح لموقع ناديه أن الفريق يتطلع لتحقيق الفوز في المباراة القادمة؛ من أجل استعادة لغة الانتصارات من جديد بعد التعادل مؤخرًا أمام الداخلية وخسارة نقطتين مهمتين في مشوار الفريق بالمسابقة المحلية.

وأشار يوسف إلى أن مباراة بيراميدز أيضا تكمن أهميتها في كونها مواجهة مع منافس على المراكز الأولى بجدول الترتيب، وهو ما يعني أن الفوز بها يمنح الفريق 6 نقاط، خاصة أن الفوز بها يحرم المنافس من 3 نقاط في مشواره بالدوري.

وأتم المدرب العام للفريق أن هناك حالة تركيز شديدة من جانب لاعبي الأهلي ورغبة قوية في تحقيق الفوز؛ لاستعادة الانتصارات من جديد في الدوري، مؤكدًا أن الفريق جاهز لتقديم أداء مميز يقوده للهدف المنشود وهو حصد النقاط الثلاث.

الأهلي يحتل المركز السادس في ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة من 12 مباراة، فيما يتواجد بيراميدز بالمركز الثاني برصيد 30 نقطة من 15 مباراة.

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