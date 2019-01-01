ميدو أفضل مدرب في الجولة 15 من الدوري السعودي

توج أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للوحدة بجائزة أفضل مدرب عن الجولة 15 من الدوري السعودي.

ميدو استطاع قيادة فريقه للتغلب على أهلي جدة في الجولة الماضية من منافسات بطولة الدوري بهدفين مقابل هدف.

الفوز هو الأول على الإطلاق للوحدة في تاريخه بالدوري السعودي على حساب الأهلي.

في حين ذهبت جائزة أفضل لاعب بالجولة للفنزويلي روميلي أوتيرو لاعب الوحدة الذي حصد في وقت سابق جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر الماضي.

كما تمكنت جماهير فريق الوحدة من حصد جائزة الجمهور المثالي في الجولة الخامسة عشرة للمرة الثانية في منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن حصلت عليها في منافسات الجولة السادسة.

ويُمنح الفائز مبلغ 10 آلاف ريال بالإضافة إلى درع تكريمي، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي.

ميدو تولى مهمة الوحدة السعودي بشكل مؤقت إلى الجانب عمله كمستشار فني للنادي، وخاض مباراتين حتى الآن إذ سقط في الأولى بثلاثية نظيفة أمام الفيصلي فيما انتصر على أهلي جدة 2-1 في الـ+90.

وأعلن ميدو عزمه الاستمرار كمدير فني لفريق الوحدة السعودي حتى نهاية الموسم الجاري (طالع التفاصيل).

الوحدة يمتلك في رصيده 24 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف عن الأهلي الخامس صاحب نفس الرصيد.

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