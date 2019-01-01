مستشفى الأهلي - محاولات لتجهيز أزارو للقاء بيراميدز.. وفحص طبي يحدد موقف عاشور

يسعى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتجهيز المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق، من أجل اللحاق بمواجهة بيراميدز المقرر لها الجمعة المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وكان أزارو قد تغيب عن مران الفريق الجماعي أمس الإثنين؛ بسبب ارتفاع درجة حرارته ومعاناته من نزلة برد شديدة حرمته من خوض تدريبات الكرة.

من جانبه قال خالد محمود طبيب الفريق لموقع ناديه الرسمي إن أزارو حصل على عدد من الأدوية والمسكنات لخفض الحرارة.

وأوضح محمود أن فرص لحاق اللاعب بمباراة بيراميدز تبقي قوية للغاية، مؤكدا أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الثلاثاء.

وفي سياق الإصابات يخضع حسام عاشور، لاعب خط وسط الفريق، للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الثلاثاء؛ لحسم موقفه بشأن التواجد في التدريبات الجماعية للفريق.

وكان عاشور قد اشتكى من بعض الآلام في كاحل القدم أمس عقب انتهاء مران الفريق الصباحي، حيث خضع لفحوصات طبية على أن تتجدد تلك الفحوصات قبل مران اليوم؛ للتأكد من سلامته التامة للدفع به في المران الجماعي.

يذكر أن حسام عاشور عاد أمس الأول الأحد للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من الإصابة في كاحل القدم.

وقطع رامي ربيعة، مدافع الفريق، شوطا كبيرا في البرنامج التأهيلي الذي يخضع له في الفترة الحالية، وحدد الجهاز الطبي أسبوعا موعدا مبدئيا لعودة اللاعب للمشاركة في المران الجماعي.

ويتوقف القرار النهائي لعودة ربيعة إلى المران على الأشعة التي سيجريها اللاعب الأسبوع المقبل؛ للتعرف بشكل أكبر على مدى التحسن في الإصابة التي تعرض لها في اليد، قبل عودته للتدريبات الجماعية.

وخضع ربيعة لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة الأخيرة، بعد غيابه عن المشاركة الجماعية؛ بسبب إصابة في اليد.

ويعود محمد نجيب، مدافع الفريق للمشاركة في المران الجماعي عقب مواجهة بيراميدز التي تقام يوم الجمعة المقبل والمؤجلة من الأسبوع الثامن في بطولة الدوري العام.

وتعافى نجيب من الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الداخلي للركبة، وخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيلي خلال الفترة الماضية.

وحدد الجهاز الطبي أسبوعا لعودة نجيب إلى المشاركة من جديد في المران بعد ابتعاده فترة طويلة بسبب الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز المقرر لها الجمعة المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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