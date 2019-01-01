شاهد مجموعة من أجمل أهداف ولحظات عام 2018

انقضى عام 2018 بكل ما حمله من إنجازات وانكسارات على مختلف فرق أوروبا.. عام شهد العديد من الأهداف الرائعة.

ونستعرض معكم أفضل أهداف بعض من فرق أوروبا مثل برشلونة ويوفنتوس وتوتنام، وأجمل اللحظات الأخرى.

أفضل أهداف بايرن ميونيخ في 2018

أفضل لحظات برشلونة في 2018

أفضل أهداف توتنام في 2018

أفضل 5 أهداف ليوفنتوس في 2018

أفضل أهداف بورتو البرتغالي في 2018

أفضل أهداف باريس سان جيرمان في 2018

أجمل صناعات الأهداف لريال مدريد في 2018

أفضل لحظات مارسيليا في 2018

استمتع بأجمل أهداف 2018

كل أهداف ملك مصر محمد صلاح مع ليفربول في 2018

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