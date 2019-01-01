شاهد مجموعة من أجمل أهداف ولحظات عام 2018
الثلاثاء، 01 يناير 2019 - 11:24
كتب : FilGoal
انقضى عام 2018 بكل ما حمله من إنجازات وانكسارات على مختلف فرق أوروبا.. عام شهد العديد من الأهداف الرائعة.
ونستعرض معكم أفضل أهداف بعض من فرق أوروبا مثل برشلونة ويوفنتوس وتوتنام، وأجمل اللحظات الأخرى.
أفضل أهداف بايرن ميونيخ في 2018
أفضل لحظات برشلونة في 2018
أفضل أهداف توتنام في 2018
أفضل 5 أهداف ليوفنتوس في 2018
أفضل أهداف بورتو البرتغالي في 2018
أفضل أهداف باريس سان جيرمان في 2018
أجمل صناعات الأهداف لريال مدريد في 2018
أفضل لحظات مارسيليا في 2018
استمتع بأجمل أهداف 2018
كل أهداف ملك مصر محمد صلاح مع ليفربول في 2018
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