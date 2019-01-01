الكاف يعلن القائمة النهائية.. صلاح ينافس ماني وأوباميانج على الأفضل في إفريقيا

ينافس محمد صلاح نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول زميله السنغال ساديو ماني والجابوني بيير إيمريك أوباميانج هداف أرسنال على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا المقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لعام 2018.

وأعلن الكاف عن قائمته النهائية للمرشحين للجائزة اليوم الثلاثاء، وشهدت تواجد صلاح مع ماني وأوباميانج.

وهو نفس الثلاثي الذي كان ينافس على جائزة 2017، والتي فاز بها صلاح.

وعادل أوباميانج إنجاز الإيفواري يايا توريه بعدما تواجد ضمن القائمة النهائية للمرشحين للعام الخامس على التوالي.

فيما حافظ ماني على تواجده ضمن القائمة النهائية للعام الثالث على التوالي، بعدما نافس على الجائزة في 2016 و2017 ولكن لم يتوج بها.

حيث فاز الجزائري رياض محرز بجائزة الأفضل في 2016، قبل أن يخطفها صلاح في 2017.

ولم يسبق لماني الفوز بالجائزة، فيما توج أوباميانج بها مرة واحدة عام 2015.

وسوف يتم الإعلان عن الفائز في حفل يقام في العاصمة السنغالية داكار في الثامن من شهر يناير المقبل.

خروج وليد سليمان

كان الكاف أعلن عن قائمة ضمت 10 لاعبين مرشحين للجائزة يوم 14 ديسمبر الماضي.

وضمت القائمة اسم وليد سليمان نجم الأهلي بعدما ألغيت جائزة أفضل لاعب داخل القارة، لينافس على جائزة أفضل لاعب بجوار محمد صلاح من مصر.

كما ضمت القائمة أسماء النيجيري أليكس إيوبي نجم نيجيريا وأرسنال، أندري أونانا حارس الكاميرون وأياكس، التونسي أنيس البدري نجم الترجي، دينيس أونيانجو حارس أوغندا وماميلودي صن داونز، مهدي بنعطية مدافع المغرب ويوفنتوس، بالإضافة إلى الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي.

وكانت القائمة الأولية التي أعلنها الكاف في نوفمبر وضمت 30 لاعبا شهدت تواجد مصري آخر من خلال أحمد جمعة مهاجم المصري البورسعيدي قبل أن يخرج من قائمة الـ10.

إنجاز مصري بطله صلاح

بات صلاح أول لاعب مصري يفوز بجائزة أفضل لاعب من الكاف منذ تدشين الجائزة عام 1992.

وكان أبرز إنجاز مصري قبل صلاح حققه محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي والكرة المصرية والذي حل ثانيا في سباق جائزة 2008.

ويمتلك نجم ليفربول الفرصة لمواصلة كتابة التاريخ في حال الفوز بالجائزة للمرة الثانية على التوالي، ليعادل أرقام الحاجي ضيوف الذي فاز بالجائزة عامي 2001 و2002 وصامويل إيتو الذي توج بها عامي 2003 و2004 وأخيرا الإيفواري يايا توريه صاحب جائزتي 2011 و2012.

لكن يايا توريه يمتلك رقما خالدا بالفوز بالجائزة 4 مرات متتالية أعوام 2011 و2012 و2013 و2014.

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