جدول ناري مزدحم ينتظر الأهلي في يناير

ينتظر مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للأهلي جدول مباريات ناري في شهر يناير الجاري فكيف سيتعامل معه في أول شهر له في قيادة الفريق بشكل رسمي؟

البداية ستكون يوم الجمعة المقبلة الرابع من شهر يناير الجاري حينما يلتقي ببيراميدز في المباراة المؤجلة بينهما من ثامن جولات الدوري المصري.

بعدها سيواجه الأهلي منافسه سموحة في الثامن من الشهر الجاري لحساب الجولة 15 من الدوري.

وبعدها تتجه أنظار الأهلي إلى دوري أبطال إفريقيا في نسخته الجديدة حيث يستعد لاستضافة فيتا كلوب الكونغولي في أول مباريات دور المجموعات لحساب المجموعة الرابعة.

الأهلي لم يحدد حتى الآن موعد مباراته أمام وصيف الكونفدرالية الموسم الماضي، وإن كانت ستقام أحد أيام 11 أو 12 أو 13 شهر يناير الجاري.

بعدها يعود الأهلي إلى سباق الدوري حيث يلتقي المصري في الـ15 من الشهر الجاري.

وبعدها يعود الأهلي لاستئناف نشاطه الإفريقي حيث يسافر إلى الجزائر لملاقاة شبيبة الساورة أحد أيام 18 أو 19 أو 20 يناير.

ويختتم الأهلي مبارياته الشهر الجاري بمواجهة مصر المقاصة في لقاء مؤجل من الجولة 11 في يوم الـ24.

وذلك قبل أربعة أيام من مواجهة وادي دجلة في الأسبوع الـ20 من الدوري في الـ28 من الشهر الحالي.

هذا هو جدول المباريات المحددة سلفا من قبل، لكن ربما هناك بعض اللقاءات التي سوف يتم تأجيلها نظرا لارتباطات الأهلي الإفريقية أو أسباب أمنية.

هذه المباريات ربما ستكون تلك التي أمام المصري ووادي دجلة ولكن حتى الآن لم يصدر قرارا رسميا بذلك.

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