ميدو: بنسبة كبيرة سأستمر مدربا للوحدة حتى نهاية الموسم

أعلن أحمد حسام "ميدو" عزمه الاستمرار كمدير فني لفريق الوحدة السعودي حتى نهاية الموسم الجاري.

ميدو تولى مهمة الوحدة السعودي بشكل مؤقت إلى الجانب عمله كمستشار فني للنادي، وخاض مباراتين حتى الآن إذ سقط في الأولى بثلاثية نظيفة أمام الفيصلي فيما انتصر على أهلي جدة 2-1 في الـ+90.

وقال ميدو عبر البرنامج الإذاعي ملعب 9090: "لقد عرض علي مجلس إدارة النادي الاستمرار كمدرب للفريق في جلسة أمس الاثنين، إلا أنني طلبت مهلة 48 ساعة لاتخاذ القرار".

وأضاف "بنسبة كبيرة سأستمر كمدير فني لفريق الوحدة، فالعمل في الدوري السعودي يثقل أي مدرب، فهو يضم أقوى مدربي العالم، وأسبوعيا تواجههم وتتحدى فلسفتهم".

وأشار "أنا من طلبت التعاقد مع (كابونجو) كاسونجو. أحرز عددا مميزا من الأهداف في آخر 3 مواسم، ويملك خبرة الدوريات العربية، ويناسب طريقة لعبنا بشكل أفضل مما يظهر به في الزمالك".

وأوضح ميدو في ختام تصريحاته "كاسونجو يحتاج لمساحات واللعب أمام فرق لا تعتمد على التكتل الدفاعي بأعداد كبيرة وأتمنى أن يعوضه الزمالك بلاعب أفضل".

الزمالك أعلن رسميا رحيل كاسونجو من صفوفه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم إلى نادي الوحدة السعودي. (طالع التفاصيل)

شارك لاعب الاتحاد السكندري السابق في 13 بالموسم الحالي للدوري وسجل 3 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ويمتد عقد اللاعب البالغ عمره 24 عاما مع الزمالك إلى 2021.

ويسعى الزمالك لانتداب مهاجم لتعويض رحيل اللاعب، ويفاوض النادي أكثر من لاعب منهم خالد بوطيب لاعب منتخب المغرب. (التفاصيل)

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