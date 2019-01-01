إيمري: التحدي بالنسبة لنا هو تحسين دفاعنا.. وأتفهم ما حدث ضدي من الجماهير

تحدث أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال عقب عودة فريقه للانتصارات مجددا، مشيرا إلى "كنا نحتاج لهذا الفوز".

أرسنال انتصر على فولام 4-1 في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال إيمري: "كنا نحتاج لهذا الانتصار لأنه يعطينا استقرارا على جدول الترتيب".

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "نحن خلف الرباعي الأول في الدوري ولكننا نريد أن نكون قريبين منهم وفي المستقبل نرغب في الاقتراب أكثر وأكثر".

وواصل "التحدي بالنسبة لنا هو تحسين الدفاع. اليوم لعبنا لأول مرة بـ سوكراتيس وموصطافي وكوسيليني ولكن موصطافي خرج مصابا بين شوطي اللقاء. هي إصابة بسيطة".

وأشار "نحن سعداء بما يقدمه هجومنا. نسجل العديد من الأهداف ولكننا يجب أن نكون متوازنين دفاعيا. علينا مواصلة العمل لأننا نحتاج لنصبح أفضل في الدور الثاني من الدوري".

وعن آرون رامسي، قال إيمري: "رامسي لعب جيدا أمام ليفربول واليوم لعب لدقائق ونجح في التسجيل. أريد منه هذا التركيز دائما".

وتوقع إيمري بقاء رامسي في أرسنال لنهاية الموسم، قائلا: "نعم أعتقد أنه سيستمر لنهاية الموسم".

وعقب إيمري على صافرات استهجان جماهير أرسنال عقب خروج لاكازيت من الملعب، قائلا: "أنا أتفهم رد فعل الجماهير".

وأردف "ولكنني أقوم بعملي. رغبنا في تواجد توازن أكثر في وسط الملعب لأننا نعلم أن سيري لاعب جيد جدا ولم نرغب في تركه يلعب بأريحية في الوسط. رامسي شارك ليكون قريبا منه ويضغط عليه. أنا أقوم بعملي ولاكازيت ساعدنا اليوم".

ماذا عن سوق الانتقالات؟ يُجيب إيمري: "الأمور ليست سهلة على الإطلاق ولكن النادي يحاول ويعمل في السوق".

وكشف "ربما نقدر على التعاقد مع لاعب أو اثنين خلال فترة الانتقالات الشتوية".

ونفى إيمري وجود محادثات مع جاري كاهيل مدافع تشيلسي، قائلا: "لم نتحدث عنه".

أرسنال عاد للانتصارات بعد تعادل أمام برايتون وخسارة أمام ليفربول، ليصل للنقطة 41 في المركز الخامس.

بينما تجمد فولام عند النقطة 14 في المركز الـ 19.

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