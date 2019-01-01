إيمري: التحدي بالنسبة لنا هو تحسين دفاعنا.. وأتفهم ما حدث ضدي من الجماهير

الثلاثاء، 01 يناير 2019 - 20:03

كتب : FilGoal

أرسنال

تحدث أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال عقب عودة فريقه للانتصارات مجددا، مشيرا إلى "كنا نحتاج لهذا الفوز".

أرسنال انتصر على فولام 4-1 في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال إيمري: "كنا نحتاج لهذا الانتصار لأنه يعطينا استقرارا على جدول الترتيب".

أخبار متعلقة

تشاكا: علينا تعلم الكثير من الخسارة أمام ليفربول.. وهدفي بسبب تعليمات إيمري بالفيديو – أرسنال يُعذب فولام مجددا.. عاد للانتصارات في ليلة تفوق أوباميانج على صلاح وكين الاتحاد الإنجليزي يوقع عقوبة على إيمري بسبب سوء السلوك في مباراة برايتون إيمري بعد خماسية ليفربول: لم نستطع إيقافهم.. نحتاج للتحسن دفاعيا

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "نحن خلف الرباعي الأول في الدوري ولكننا نريد أن نكون قريبين منهم وفي المستقبل نرغب في الاقتراب أكثر وأكثر".

وواصل "التحدي بالنسبة لنا هو تحسين الدفاع. اليوم لعبنا لأول مرة بـ سوكراتيس وموصطافي وكوسيليني ولكن موصطافي خرج مصابا بين شوطي اللقاء. هي إصابة بسيطة".

وأشار "نحن سعداء بما يقدمه هجومنا. نسجل العديد من الأهداف ولكننا يجب أن نكون متوازنين دفاعيا. علينا مواصلة العمل لأننا نحتاج لنصبح أفضل في الدور الثاني من الدوري".

وعن آرون رامسي، قال إيمري: "رامسي لعب جيدا أمام ليفربول واليوم لعب لدقائق ونجح في التسجيل. أريد منه هذا التركيز دائما".

وتوقع إيمري بقاء رامسي في أرسنال لنهاية الموسم، قائلا: "نعم أعتقد أنه سيستمر لنهاية الموسم".

وعقب إيمري على صافرات استهجان جماهير أرسنال عقب خروج لاكازيت من الملعب، قائلا: "أنا أتفهم رد فعل الجماهير".

وأردف "ولكنني أقوم بعملي. رغبنا في تواجد توازن أكثر في وسط الملعب لأننا نعلم أن سيري لاعب جيد جدا ولم نرغب في تركه يلعب بأريحية في الوسط. رامسي شارك ليكون قريبا منه ويضغط عليه. أنا أقوم بعملي ولاكازيت ساعدنا اليوم".

ماذا عن سوق الانتقالات؟ يُجيب إيمري: "الأمور ليست سهلة على الإطلاق ولكن النادي يحاول ويعمل في السوق".

وكشف "ربما نقدر على التعاقد مع لاعب أو اثنين خلال فترة الانتقالات الشتوية".

ونفى إيمري وجود محادثات مع جاري كاهيل مدافع تشيلسي، قائلا: "لم نتحدث عنه".

أرسنال عاد للانتصارات بعد تعادل أمام برايتون وخسارة أمام ليفربول، ليصل للنقطة 41 في المركز الخامس.

بينما تجمد فولام عند النقطة 14 في المركز الـ 19.

اقرأ أيضا:

كاف يعلن القائمة النهائية.. صلاح ينافس ماني وأوباميانج على الأفضل في إفريقيا

مستشفى الأهلي - هل يغيب أزارو عن مواجهة بيراميدز؟

ميدو أفضل مدرب في الجولة 15 من الدوري السعودي

لاسارتي يدرس بيراميدز.. ومحمد يوسف: مواجهة صعبة بـ6 نقاط

ميدو: بنسبة كبيرة سأستمر مدربا للوحدة حتى نهاية الموسم

شاهد مجموعة من أجمل أهداف ولحظات عام 2018

في إنجلترا أرسنال فولام إيمري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات الأربعاء 2-1-2019 والقنوات الناقلة.. الإسماعيلي ومانشستر يونايتد وتشيلسي 2 ساعة | أوروبا
مدرب الجونة لـ في الجول: طلبنا 3 لاعبين من الأهلي.. المفاوضات مستمرة 2 ساعة | الدوري المصري
أسامة نبيه: لاعب أجنبي في الدوري المصري يقترب من الكوكب السعودي 2 ساعة | مصر
ليكيب: يجتمع من جديد مع هنري.. فابريجاس على أعتاب موناكو 3 ساعة | أوروبا
رئيس المصري: اللعب في استاد القناة؟ سأنسحب من الدوري.. الاتفاق تم مع الإسماعيلي 3 ساعة | الدوري المصري
حوار في الجول – أبو تريكة يوجه نصيحة خاصة لـ صلاح.. وتوقع عكس التمني قبل القمة 3 ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ميرور: صلاح يصدم ليفربول بالرحيل إذا تم التعاقد مع مهاجم إسرائيل 2 بيان رسمي من الأهلي بخصوص حسين الشحات 3 كلوب: كنت سأبكي عندما رأيت ما فعله صلاح مع فيرمينيو 4 صفقة الزمالك الجديدة لـ في الجول: الأهلي سيندم على عدم ضمي.. وسأخرج معارا لإثبات نفسي

قد ينال إعجابك