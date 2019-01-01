بالفيديو – أرسنال يُعذب فولام مجددا.. عاد للانتصارات في ليلة تفوق أوباميانج على صلاح وكين

كرر أرسنال تعذيبه لـ فولام في الدوري الإنجليزي. فاز في الدور الأول 5-1 والآن في الدور الثاني ينتصر برباعية مقابل هدف.

أرسنال استضاف فولام في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي بهدف العودة للانتصارات ومصالحة جماهيره بعد الخسارة الكبيرة من ليفربول. وهو ما حدث بالفعل.

وانتصر أرسنال برباعية مقابل هدف في لقاء شهد جلوس محترفنا المصري محمد النني على مقاعد البدلاء إلى جانب تسجيل أوباميانج لهدف جعله ينفرد بصدارة هدافي الدوري متفوقا على محمد صلاح وهاري كين.

ولم ينجح فولام في تاريخه مشاركاته في الدوري الإنجليزي الممتاز، من تحقيق الانتصار على ملعب أرسنال ليواصل سلسلة هزائمه أمام المدفعجية.

جرانيت تشاكا افتتح التسجيل أولا في الدقيقة 25 بعد مجهود مميز من أليكس إيوبي لينتهي الشوط الأول.

وأهدر أرسنال العديد من الفرص في الشوط الثاني، قبل أن يسجل أخيرا عن طريق لاكازيت في الدقيقة 56، بعدها قلص فولام النتيجة بهدف أبو بكر كمارا في الدقيقة 69.

لكن انتفاضة فولام بتقليص الفارق لم تُغير من سير المباراة ومواصلة الفرص لـ أرسنال.

ولم ينتظر آرون رامسي أكثر من دقيقة واحدة ليسجل مباشرة عقب دخوله أرضية الملعب بدلا من لاكازيت. هدف ثالث للمدفعجية في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة 84 سجل أوباميانج هدف أرسنال الرابع من تسديدة قوية وهدفه الشخصي الـ 14 في الدوري هذا الموسم.

أرسنال يعود للانتصارات بعد تعادل أمام برايتون وخسارة أمام ليفربول، ليصل للنقطة 41 في المركز الخامس.

بينما تجمد فولام عند النقطة 14 في المركز الـ 19.



























































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