تشاكا: علينا تعلم الكثير من الخسارة أمام ليفربول.. وهدفي بسبب تعليمات إيمري

تحدث جرانيت تشاكا لاعب وسط أرسنال عقب الانتصار أمام فولام، مشيرا إلى "كان علينا أن نقدم مباراة جيدة عقب الخسارة أمام ليفربول".

أرسنال انتصر على فولام 4-1 في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

تشاكا صاحب الهدف الأول في مرمى فولام، تحدث عقب المباراة قائلا: "بعد المباراة السيئة أمام ليفربول، أردنا تقديم مباراة جيدة أمام فولام وتحقيق الانتصار".

وأضاف في تصريحاته مع بي بي سي "فولام فريق جيد مع مدرب جديد. الأمور توترت كثيرا عندما أصبحت النتيجة 2-1 ولكننا في النهاية سعداء بالانتصار 4-1".

وواصل "علينا التعلم من مواجهتنا السابقة أمام ليفربول. هم فريق جيد جدا هذا الموسم".

وتابع "الآن سنلعب أمام وست هام خارج ملعبنا ثم تشيلسي على ملعبنا. جدول مباريات صعب".

وعن هدفه، أشار تشاكا: "إيمري يطلب مني ومن جندوزي التقدم في منطقة جزاء الخصم لصناعة الفرص وتشكيل الخطورة".

وأكمل حديثه قائلا: "أتمنى أن يكون عام 2019 عاما كبيرا لـ أرسنال. نريد حصد العديد من النقاط ولنرى بعد ذلك هل سننهي الدوري في المراكز الأربعة الأولى أم لا".

أرسنال عاد للانتصارات بعد تعادل أمام برايتون وخسارة أمام ليفربول، ليصل للنقطة 41 في المركز الخامس.

بينما تجمد فولام عند النقطة 14 في المركز الـ 19.

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