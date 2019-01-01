كشف مصدر مسؤول داخل نادي الإسماعيلي رغبة ناديه في استعارة الثنائي محمود عبد العاطي "دونجا" وأحمد مدبولي من صفوف الزمالك.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "نرغب في استعارة مدبولي ودونجا من الزمالك ولكننا لم نصل لأي اتفاق مع مسؤولي النادي الأبيض حتى الآن".

وأضاف "نبذل الكثير من المحاولات مع مسؤولي الزمالك لإنهاء تعاقدنا مع أكثر من لاعب في صفوف الفريق".

وواصل "ولكننا حتى الآن نواجه صعوبة في الوصول لاتفاق مع الزمالك بخصوص أي لاعب".

وأتم الإسماعيلي حتى اللحظة صفقة واحدة خلال سوق الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع الدولي الناميبى بينسون شيلونجو من سموحة.

أحمد مدبولي الذي لم يشارك في أي مباراة هذا الموسم مع الزمالك، يعد هدفا أيضا لفريق المصري حسبما كشف FilGoal.com في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

دونجا بدوره لم يشارك سوى في 63 دقيقة فقط في كأس مصر هذا الموسم مع جروس.

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