خاص مصدر بالمصري لـ في الجول: نرغب في ضم ثلاثي الزمالك.. وهذا موقف بانسيه
الثلاثاء، 01 يناير 2019 - 14:57
كتب : حامد وجدي
المصري يرغب في دعم صفوفه خلال سوق الانتقالات الشتوية، وثلاثي الزمالك مستهدف من قبل الفريق البورسعيدي.
إيهاب جلال تولى قيادة المصري وخاض مع الفريق مباراتين أمام كلا من ساليتاس البوركينابي في الكونفدرالية وسموحة بمسابقة الدوري، ويبدو أنه يضع عينه على لاعبين من الفريق الذي قاده سابقا الزمالك.
وكشف مصدر داخل النادي المصري عن رغبة الفريق في التعاقد مع الثلاثي محمد عنتر وأحمد مدبولي وأحمد رفعت.
وأضاف المصدر لـFilGoal.com أن مجلس الإدارة يسعي لتوطيد العلاقة مع الزمالك مرة أخرى.
الثلاثي عنتر ومدبولي ورفعت لم يحصل على فرصة المشاركة بشكل كاف تحت قيادة المدير الفني للزمالك كريستيان جروس.
رفعت وضعه الزمالك على قائمة الانتظار، فيما شارك عنتر في 5 مباريات سجل خلالها هدفا وحيدا، ولم يشارك مدبولي في أي مباراة.
وفي سياق آخر كشف ذات المصدر عن أن مسؤولي النادي طالبوا الدولي البوركينابي أريستيد بانسيه بإيجاد عرض للموافقة على رحيله.
وأوضح المصدر لـFilGoal.com أن "اللاعب جاء لنا بأوراق طبية تقول إنه سيعود للنادي خلال شهر مارس المقبل ونحن بحاجة لمهاجم".
وتابع "طالبناه بإيجاد عرض والموافقة على رحيله لأننا دفعنا فيه أموالا كثيرة. في حالة عدم وجود عرض سيتم وضعه في قائمة الانتظار بنسبة كبيرة".
المصري وصل للنقطة الـ18 في المركز الـ13 من 15 مباراة في مسابقة الدوري.
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