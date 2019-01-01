المصري يرغب في دعم صفوفه خلال سوق الانتقالات الشتوية، وثلاثي الزمالك مستهدف من قبل الفريق البورسعيدي.

إيهاب جلال تولى قيادة المصري وخاض مع الفريق مباراتين أمام كلا من ساليتاس البوركينابي في الكونفدرالية وسموحة بمسابقة الدوري، ويبدو أنه يضع عينه على لاعبين من الفريق الذي قاده سابقا الزمالك.

وكشف مصدر داخل النادي المصري عن رغبة الفريق في التعاقد مع الثلاثي محمد عنتر وأحمد مدبولي وأحمد رفعت.