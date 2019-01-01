شاهد - لقطة صلاح وفيرمينو التي كادت أن تتسبب في بكاء كلوب

الثلاثاء، 01 يناير 2019 - 14:13

كتب : FilGoal

محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - ليفربول - توتنام

عقب لقاء ليفربول وأرسنال هذا الأسبوع قال يورجن كلوب المدير الفني للريدز إن كان على وشك البكاء عندما شاهد لقطة ما قبل الهدف الخامس لفريقه في مرمى أرسنال والسبب محمد صلاح، لكن اللقطة لم تعرض تليفزيونيا.

ليفربول فاز على أرسنال 5-1 في قمة الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

كلوب تحدث عن اللقطة التي شاهدتها جماهير أنفيلد فقط، فكاميرات التليفزيون لم تعرضها أثناء بث اللقاء على الهواء مباشرة.

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يوم الثلاثاء كشف ليفربول عبر قناته عن اللقطة التي أشعلت حماس الجمهور المتواجد في الملعب بسبب ما فعله الدولي المصري.

وقال يورجن كلوب عقب لقاء يوم السبت: "عندما رأيت محمد صلاح يُعطي ركلة الجزاء لـ فيرمينيو كدت أبكي".

وأوضح في تصريحاته مع بي بي سي عقب المباراة "جميعنا نعلم مدى رغبة صلاح في التسجيل دائما ولكن رغم ذلك ترك الكرة لـ فيرمينيو. كان أمرا رائعا للغاية".

وعزف محمد صلاح ورفاقه سيمفونية استعراضية رائعة وسط جماهيرهم ودمروا أرسنال الذي عوقب بعد تقدمه المبكر في النتيجة.

وعزز رجال كلوب تصدرهم للدوري ورفعوا رصيدهم إلى 54 نقطة موسعين الفارق مع سيتي الوصيف إلى 7 نقاط.

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