تقرير: اقترب أكثر.. يوفنتوس يعرض على رامسي 34 مليون يورو

يبدو أن انتقال الويلزي أرون رامسي لاعب وسط أرسنال إلى صفوف يوفنتوس بات قريبا للغاية بعدما عرض البيانكونيري راتبا ضخما.

آرون رامسي النادي : أرسنال يوفنتوس

رامسي ينتهي تعاقده مع المدفعجية بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد مجانا خلال الشهر الجاري.

وشبكة ميدياست الإيطالية قالت في تقرير نقلته عن صحيفة تايمز البريطانية إن يوفنتوس مصمم على ضم اللاعب وهو ما جعلهم يعرضون عليه راتبا سنويا يصل إلى 7 ملايين يورو بعقد يمتد لـ5 سنوات.

الصحيفة أشارت إلى أن هذا الراتب قد يُقنع صاحب الـ28 عاما بالتوقيع للسيدة العجوز خاصة وأنه الراتب الأعلى في يوفنتوس باستثناء كريستيانو رونالدو.

اللاعب قد يوقع العقد في شهر فبراير المقبل وينضم إلى يوفنتوس أرينا في الصيف القادم.

سكاي إيطاليا قالت في وقت سابق إن يوفنتوس أقرب لضم اللاعب من نظيره إنتر، بينما تحدثت سكاي ألمانيا عن رغبة من جانب بايرن، فيما ذكرت (بي بي سي) أن ريال مدريد ضمن المهتمين بخدماته (طالع التفاصيل).

وخاض رامسي 350 مباراة بقميص أرسنال سجل خلالهم 59 هدفا منذ الانضمام من صفوف كارديف سيتي في 2008.

وكان رامسي أحد أبرز اللاعبين تحت قيادة أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق، وفاز معه بكأس الاتحاد الإنجليزي ثلاث مرات 2014 و2015 و2017.

وشارك رامسي في 21 مباراة منهم 7 مباريات أساسيا - في الدوري الإنجليزي - تحت قيادة أوناي إيمري مدرب أرسنال الحال.

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