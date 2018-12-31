بي بي سي: ريال مدريد ويوفنتوس بين 5 أندية مهتمة بضم رامسي

الإثنين، 31 ديسمبر 2018 - 20:10

كتب : رامي جمال

رامسي - أرسنال - كارديف

يبدو أن آرون رامسي سيكون أمامه شهور ساخنة ليقرر أي نادي سيوقع له ليبدأ فصلا جديدا من مسيرته الكروية عقب نهاية تعاقده مع أرسنال.

آرون رامسي

النادي : أرسنال

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في تقرير لها عن طريق الموثوق والمكلف بتغطية أخبار أرسنال ديفيد أورنستين أن اللاعب الويلزي لديه خمسة عروض.

العروض التي قُدمت لرامسي هي من ريال مدريد وبايرن ميونيخ ويوفونتوس وباريس يسان جيرمان وإنتر ميلان.

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وأوضح التقرير أن رامسي لم يقرر أي ناد سينضم له الصيف المقبل على عكس ما تشير بعض التقارير الصحفية الأخرى.

وأشار التقرير إلى أنه لا يوجد أي ناد يرغب في دفع 40 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات رامسي في شهر يناير المقبل.

في الوقت ذاته فإن أرسنال لا ينوي التفريط في رامسي وتوفير النفقات حيث يرى أن فائدة اللاعب الويلزي في وجوده في التشكيلة حتى نهاية الموسم أفضل بكثير له من التخلي عنه الآن.

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