كريستيانو رونالدو: لست مهووسا بالجوائز الفردية

أصر كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي على أنه ليس مهووسا بتحقيق الجوائز الفردية.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس البرتغال

رونالدو لم ينجح في تحقيق جائزة البالون دور من قبل مجلة فرانس فوتبول و"الأفضل" من قبل الاتحاد الدولي "فيفا" إذ حقق الجائزتين الكرواتي لوكا مودريتش زميله السابق في ريال مدريد.

وقال رونالدو لصحيفة ريكورد البرتغالية: "لست مهووسا بالجوائز الفردية. الشيء الأهم مساعدة الفريق دائما، ثم يأتي الباقي بشكل طبيعي".

وأضاف "لا أخفي سعادتي عند تحقيق أي جائزة ولكنها ليست نهاية العالم، الأمر يمكن أن يحدث".

وعن موقفه من العودة للمنتخب البرتغالي الذي غاب عن صفوف بالآونة الأخيرة رغبة منه في التركيز أكثر من فريقه الجديد يوفنتوس، أوضح "في 2019 أنوي أن أعود مرة أخرى حال استدعاني الطاقم الفني".

وتابع "الأمر كان متفقا عليه بشأن عدم مشاركتي مع المنتخب في النصف الأول من الموسم؛ أنا في الـ33 من عمري وانتقلت من بلد إلى آخر، أعتقد أنه كان الخيار الأفضل".

خلال 6 مباريات للبرتغال في غياب رونالدو فاز البحارة بـ3 مباريات وتعادلوا في مثلهم ليحجزوا مقعدهم في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

صاروخ ماديرا يملك في جعبته 154 مباراة دولية، ومع يوفنتوس شارك في 24 مباراة مسجلا 15 هدفا.

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