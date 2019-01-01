الإسماعيلي يحاول قيد مهاجمه الجديد قبل مواجهة المقاولون

يكثف النادي الإسماعيلي من مجهوداته باتحاد كرة القدم المصري من أجل قيد لاعبه الجديد بينسون شيلونجو.

يأتي ذلك بعد اطمئنان المدير الفني الجديد للفريق سيدومير يانيفسكي على المستوى الفني والبدني للاعب النامبيبي.

وكان الإسماعيلي قد أتم تعاقده مع الدولي الناميبى قادما من سموحة مقابل 4.5 ملايين جنيه.

مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري كشف عن منع المصري والإسماعيلي المدينين بأموال من قيد لاعبين جدد في قائمتيهما خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وقال لاعب الأهلي ومصر السابق "المصري والإسماعيلي مدينان وبالتالي لن يستطيعا قيد لاعبين جدد" (طالع التفاصيل).

وانضم المهاجم البالغ عمره 26 عاما إلى سموحة في الصيف الماضي بعد استغناء نادي بيراميدز عنه.

وشارك شيلونجو في 13 مباراة مع سموحة وسجل 4 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

وبدأ مهاجم ناميبيا مشواره في الدوري المصري في يناير الماضي بعد انتقاله من بلاتينوم ستارز الجنوب إفريقي إلى بيراميدز (الأسيوطي وقتها).

وإن لم يسدد الإسماعيلي المستحقات المتأخرة لن يستطيع الاستغناء عن لاعبيه لعدم قدرتهم على انتداب آخرين لتعويض الراحلين.

وضم الجهاز الفني للإسماعيلي شيلونجو ضمن قائمة ضمت 20 لاعبا لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء ضمن مؤجلات الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري.

وجاءت القائمة كالآتي.

حراسة المرمى: محمد فوزي - محمد مجدي.

الدفاع: باهر المحمدي - أحمد أيمن - ريتشارد بافور - محمد مجدي - محمود متولي - محمد هاشم - طارق طه.

الوسط: حسني عبد ربه - عماد حمدي - عمر الوحش - محمد الضرف - محمد صادق - لسعد الجزيري - عبد الرحمن مجدي - كريم أحمد "بامبو" - محمد الشامي.

الهجوم: بينسون شيلونجو - شكري نجيب.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في البطولة ورصيده 13 نقطة من 13 لقاء.

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