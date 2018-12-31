اتحاد الكرة: المصري والإسماعيلي ممنوعان من قيد لاعبين جدد

الإثنين، 31 ديسمبر 2018 - 15:53

كتب : عاطف شادي

إسلام عطية لاعب المصري أمام الداخلية

كشف مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم منع المصري والإسماعيلي المدينين بأموال من قيد لاعبين جدد في قائمتيهما خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وقال عبد الغني في تصريحات صحفية:"مجلس الإدارة سيمنع أي ناد مدين لاتحاد الكرة أو لاعبين ومدربين سابقين من القيد في انتقالات يناير".

وواصل "بعض الأندية لم تلتزم بسداد مستحقات متأخرة، ولم يتم تحصيل الشيكات التي تم إرسالها لعدم وجود مبالغ في أرصدتها. لن يسمح لهذه الأندية بقيد لاعبين جدد إلا بعد سدادها للمستحقات".

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وأتم لاعب الأهلي ومصر السابق "المصري والإسماعيلي مدينان وبالتالي لن يستطيعا قيد لاعبين جدد".

ويفتح باب انتقالات اللاعبين مع انتصاف ليل الاثنين 31 ديسمبر 2018 وحتى نهاية يناير 2019.

وإن لم يسدد الناديان المستحقات المتأخرة لن يستطيعا الاستغناء عن لاعبين لعدم قدرتهم على انتداب آخرين لتعويض الراحلين.

والقرار صادم للناديين بسبب سوء نتائجيهما في الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في البطولة ورصيده 13 نقطة من 13 لقاء، بينما المصري الـ13 ورصيده 18 نقطة من 15 لقاء.

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