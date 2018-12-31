"لسنا في عجلة من أمرنا بشأن صفقات فترة الانتقالات الشتوية" .. هذا ما صرح به مصدر من إدارة نادي الزمالك لـFilGoal.com بشأن المفاوضات مع المغربي خالد بوطيب مهاجم مالاتياسبور التركي.

وكشف FilGoal.com عن أن كريستيان جروس المدير الفني للزمالك اختار المهاجم المغربي خالد بوطيب من بين قائمة ضمت 20 مهاجما يستهدف الفريق ضم أحدهم في الفترة المقبلة. ( اقرأ التفاصيل )

وقال مصدر من داخل إدارة النادي الأبيض لـFilGoal.com: "الزمالك لديه أكثر من عرض لضم مهاجم بخلاف اللاعب المغربي بوطيب، فلدينا حوالي ثلاثة مهاجمين آخرين نفاضل بينهم، وإن لم نجد المواصفات التي يحتاجها الفريق فلن نضم أيا منهم".

وأوضح "نحن في حاجة لمهاجم هداف قادر على إحراز الأهداف من أقل عدد من الفرص".

كان عادل جيفريك رئيس نادي مالاتياسبور التركي اعترف بوصول عروض خارجية لضم المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق صاحب الـ31 عاما، وزعمت قناة إيه سبور التركية أن الزمالك عرض دفع 2 مليون يورو لانتداب اللاعب. ( اقرأ التفاصيل )

وتابع "الزمالك يبحث أيضا عن مدافع مساك، لكن حتى الآن لم نتوصل لاتفاق خاصة وأن اللاعبين المتاحين في هذا المركز بمصر عددهم محدود".

وأضاف "الزمالك يمتلك 4 لاعبين في نفس المركز، لكن تكرار الإصابات والإيقافات أظهر أننا ربما نعاني في هذا المركز".

واختتم قائلا: "الزمالك فريق مكتمل بدرجة كبيرة وهذا يجعلنا نتمهل في اختياراتنا ولا نضع أنفسنا تحت ضغط الصفقات وسنضم من نحتاجه فقط ".

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