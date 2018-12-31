تعرف على فعاليات حفل الكاف ومؤتمر الإعلان عن الدولة المنظمة لأمم أفريقيا 2019

أيام قليلة تفصلنا عن معرفة المتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا وهوية البلد المنظم لكأس الأمم الإفريقية 2019 حيث تتنافس مصر والكاميرون فكيف ستسير فعاليات الكاف في ذلك اليوم؟

تبدأ الفعاليات بوصول الضيوف للعاصمة السنغالية داكار يوم الأحد 6 يناير 2019.

جدير بالذكر أن نجمنا محمد صلاح وزميله في ليفربول ساديو ماني وفي حالة وجودهم ضمن القائمة النهائية للاعبين الثلاثة المرشحين للقب أفضل لاعب إفريقي سيصلون إلى داكار على متن طائرة خاصة ظهر يوم 8 يناير وذلك لارتباطهما بمباراة ليفربول ومضيفه ولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي والتي تقام مساء يوم الاثنين 7 يناير.

يوم الاثنين 7 يناير سيستقل ضيوف الكاف مجموعة من المراكب تنقلهم من العاصمة داكار إلى جزيرة جوريه، الجزيرة التي استمدت شهرتها تاريخيا من كونها المكان الذي كان يتم منه تصدير العبيد عبر المحيط الأطلنطي للعالم الجديد.

الضيوف سيقومون بزيارة "بيت العبيد"، المعلم الأثري المميز لجزيرة جوريه، وكذلك مدرسة الليسيه للفتيات، حيث سيتم عقد مؤتمر صحفي للاعبات الثلاثة المرشحات للقب أفضل لاعبة في إفريقيا عن عام 2018.

ويعقب ذلك مؤتمر صحفي لرئيس الكاف أحمد أحمد. ويقيم بعدها عمدة جزيرة جوريه والذي يعتبر أيضا رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم أوجستين سنجور حفل استقبال للضيوف، قبل العودة إلى داكار.

في مساء اليوم نفسه (7 يناير) وتحديداً في السابعة مساء تقام مباراة استعراضية للكرة النسائية بملعب ليوبولد سنجور في داكار، يعقبها إقامة مباراة استعراضية بين منتخب أساطير أفريقيا أمام منتخب أساطيرالسنغال 2002 وذلك تكريما للنجم السنغالي الراحل جول بوكاندي.

ومن المنتظر أن يشارك في المباراة نجم مصر المعتزل محمد أبو تريكة. وعقب المباراة يقام حفل عشاء للأساطير والضيوف في ملعب ليوبولد سنجور.

في الرابعة والنصف من عصر الثلاثاء 8 يناير يعقد الكاف مؤتمرا صحفيا يحضره اللاعبون الثلاثة المرشحون لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا وذلك بفندق إقامة الضيوف. بعدها يتوجه الجميع لمركز مؤتمرات داكار الدولي حيث ينطلق الحفل في تمام السابعة مساء بتوقيت داكار (التاسعة مساء بتوقيت القاهرة)، ويستمر الحفل لمدة ساعتين تقريباً، ويعقبه حفل عشاء رسمي. ومن المقرر خلال الحفل الإعلان عن جوائز الكاف لعام 2018 لفئات أفضل لاعب، أفضل لاعبة، أفضل منتخب للرجال، أفضل منتخب للسيدات، أفضل مدرب لفرق الرجال، أفضل مدرب لفرق السيدات، أفضل لاعب صاعد، بالإضافة لجائزة الكاف البلاتينية التي تمنح لشخصية العام.

يوم الأربعاء 9 يناير وهو اليوم المنتظر لتحديد مستضيف كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تقدم لتنظيمها كل من مصر وجنوب إفريقيا.

اجتماع لجنة الكاف التنفيذية ينطلق في تمام التاسعة صباحاً (الحادية عشرة بتوقيت القاهرة) بفندق "تيرو بي" في داكار. ويناقش الاجتماع تقرير لجان التفتيش التي تقوم بها شركة "رولاند برجر" الألمانية، وبعد ذلك يتم التصويت من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية على هوية البلد المنظم.

ومن المقرر أن يقيم رئيس الكاف أحمد أحمد مؤتمرا صحفيا عقب نهاية الاجتماع، وتحديداً عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت داكار (الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة) للإعلان عن هوية البلد المنظم لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

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