الزمالك يهدد ياسر إبراهيم بالشطب والإيقاف "إذا انتقل لـ الأهلي"

هدد مجلس إدارة نادي الزمالك ياسر إبراهيم مدافع فريق سموحة بالإيقاف والشطب في حالة انضمامه إلى الأهلي وذلك بسبب "عقده مع الزمالك".

رئيس مجلس إدارة الزمالك استعرض أوراقا، خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية على (فيسبوك)، وصفها بـ"هذا هو عقد ياسر إبراهيم وتلك هي بصمته وإمضاءه".

وأضاف "سأوقف وأشطب ياسر إبراهيم إذا انتقل إلى الأهلي".

وكشف رئيس مجلس إدارة الزمالك اتفاقه مع فرج عامر رئيس نادي سموحة على انتقال ياسر إبراهيم إلى القلعة البيضاء في حالة رحيله من الفريق السكندري.

وحرص رئيس الزمالك على توجيه الشكر إلى فرج عامر رئيس سموحة بسبب "رفضه بيع اللاعب إلى الأهلي"، وفقا لتصريحاته.

وكرر رئيس الزمالك تهديده لـ ياسر إبراهيم بالشطب من سجلات اتحاد الكرة لأنه يمتلك توقيعه على عقود الانتقال إلى الفريق الأبيض.

ياسر إبراهيم صاحب الـ 25 عاما لعب بقميص سموحة معارا من الزمالك قبل أن يتمم الفريق السكندري ضمه بشكل نهائي.

وشارك ياسر إبراهيم في 16 مباراة في الدوري هذا الموسم.

فرج عامر رئيس نادي سموحة كشف في وقت سابق عدم تركه لـ ياسر إبراهيم إلا بعد الحصول على 100 مليون جنيه.

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